(Tomás Muro Ugalde).- Es bien conocida la cercanía y empatía de Francisco con los marginados, emigrantes, los que pasan -o no pasan, porque se ahogan- en pateras.

Es gratificante (gracia) la acogida bondadosa para con los homosexuales, divorciados, incluso el perdón para las personas implicadas en el aborto.

Esta actitud irrita, molesta enormemente a muchos hombres de Iglesia que ven en Francisco una actitud "laxista" y permisiva. Hay quienes tienen una idea difusa del papa Francisco al que ven "fuerte" en la comunicación y tratamiento de la ética y "débil" en la doctrina.

Francisco pone del centro del cristianismo en la misericordia, en la gracia. En el papa Francisco no está presente como respuesta la "ira de Dios": A mí me gusta pensar que Dios tiene una memoria muy mala cuando perdona. En Francisco no encontramos el lenguaje católico tradicional de castigo, condenación, expiación de los pecados. Francisco habla de la gracia. No hay huella de la ira de Dios.

¿Por qué a muchos católicos les molesta que Dios sea bueno, sea bueno con todos y sea bueno siempre?

