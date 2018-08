¿Curas y obispos casados? Claro que sí

(Juan Díaz Parroquín).- ¿Qué es el celibato? Situación de una persona adulta, hombre o mujer, que permanece sin casarse. A los tales se les llama "célibe". Célibe no quiere decir casto.

¿Qué es el celibato eclesiástico?

Al compromiso de no casarse ni por la Iglesia ni por lo Civil. Esto no impide que puedan tener relaciones sexuales como ha sucedido a través de los siglos. Antes del Concilio de Trento consistía en que aquel hombre casado que iba a ser ordenado sacerdote jurara no tener relaciones sexuales con su esposa. Y si iba a ser consagrado Obispo la esposa era enviada a un convento.

¿Quién ha instituido el celibato eclesiástico?

La Jerarquía de la Iglesia Católica Romana o Vaticana especialmente los Cardenales.

¿En qué se basa la Jerarquía Vaticana para imponer el celibato?

Principalmente en Mateo 19, 12. Esgrimen tres argumentos: que Jesús lo dijo, segundo que de este modo se entregarían mejor al Reino de Dios y tercero que la Jerarquía Romana tiene autoridad para establecer tal obligación.

¿Es cierto que Jesús lo mandó en Mateo 19, 12?

NO, NO, NO. Mateo 19.12. Este pasaje del Evangelio es el platillo principal, el argumento más fuerte de la Jerarquía Católica para defender su punto de vista para que no se casen los sacerdotes.

Para analizar Mateo 19. 12 primero debemos analizar lo que dice Jesús en Mateo 19 del 3 al 11. Recordemos que en la época de Jesús los hombres se podían casar con tres o cuatro mujeres y además las podían rechazar con suma facilidad. Deteuronomio 24.1. Si un hombre se casa con una mujer y después resulta que no le agrada por algún defecto notable que descubre en ella, hará un certificado de divorcio, se lo dará a la mujer, y la despedirá de su casa. Los Apóstoles y discípulos no entendían las palabras de Jesús, cosa que también les puedo probar. Mateo 19. 3. Se le acercaron unos fariseos, con ánimo de probarlo, y le preguntaron: ¿Está permitido al hombre despedir a su esposa por cualquier motivo?

Mateo 19. 4 al 9 es una aparente defensa de Jesús a favor de la mujer.

Jesús defiende a las mujeres pero no las libera. En Mateo 19.10, los discípulos dijeron: Si ésa es la condición del hombre con la mujer, más vale no casarse. El les contestó: No todos entienden lo que acaban de decir, sino solamente los que reciben este don. El don de entender, no el don del celibato.

Vean que los discípulos reaccionan como niños malcriados: Si no me das todos los dulces mejor no quiero nada. Pero noten que Jesús les dice que no entienden. Sólo entienden los que reciben el don de entender, no el don del celibato. Además, en ningún momento les dice que deben ser monógamos ni que no pueden casarse. Sólo les prohíbe deshacerse de sus mujeres así nada más porque sí.