(J. B./Agencias).- "¿Dónde iréis? A dónde estáis llevando a Europa? Habéis empezado a hundir Europa. Estáis arrastrando a Europa al abismo. Pronto empezarán guerras de religión en Europa". El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha denunciado las políticas racistas de Geert Wilders en Holanda, que en su opinión están marcando una tónica común en el Viejo Continente.

Más allá de que el líder anti-islam no haya ganado las elecciones en Holanda, el canciller turco ha subrayado que no hay diferencias entre unos partidos y otros respecto a lo religioso. "Cuando miras a los muchos partidos que hay, no hay diferencia entre los socialdemócratas y el fascista (Geert) Wilders. Todos tienen la misma mentalidad", denunció.

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo hoy que Europa ha empezado una "cruzada" contra el islam, en referencia a la decisión del Tribunal Europeo de permitir que las empresas prohíban el uso del velo islámico en horario laboral.

"Han empezado una cruzada, no hay otra explicación. Europa se acerca a los tiempos de antes de la II Guerra Mundial" dijo el mandatario en un evento en la ciudad de Sakarya.

En las últimas semanas, Turquía ha acusado a Holanda y a Alemania de comportamiento nazi por impedir que dos de sus ministros hicieran campaña electoral ante los turcos en esos países para pedirles que apoyen la reforma constitucional para entregar el poder ejecutivo al presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

Los turcos votarán el 16 de abril sobre una polémica reforma constitucional que refuerza los poderes del presidente. Otros países europeos prohibieron los mítines electorales pro-Erdogan, lo que enfureció a Ankara que comparó estas prácticas con las de los nazis. Este pasado miércoles, el presidente turco afirmó que existe un "espíritu de fascismo desbocado en las calles de Europa".