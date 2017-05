500 años de la Reforma: del conflicto a la comunión

(Upsa).- Un grupo de profesores de eclesiología y ecumenismo de España quiere aprovechar el aniversario de los 500 años del inicio de la Reforma protestante para crear un espacio de reflexión sobre este hecho capital en la Iglesia y en la historia de la humanidad.

El Congreso realizará un diálogo con teólogos luteranos y con las Iglesias nacidas de la Reforma presentes en España, con el fin de aprender del pasado, hacer un balance de 50 años de diálogo ecuménico y prospectar el futuro en la búsqueda de la unidad de los cristianos. El congreso se celebrará del 8 al 10 de junio de 2017.

Éste es el programa:

Jueves 8 de junio

Acto Inaugural

09:30 h.

Presidente de la CEE y Gran Canciller: Ricardo Blázquez Pérez

Rectora Magnífica UPSA: Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez

Decano de la Facultad de Teología de Salamanca: Prof. Gonzalo Tejerina Arias

FEREDE: Daniel Rodríguez, presidente Asamblea de Hermanos

Coordinador del Congreso: Prof. Fernando Rodríguez Garrapucho (UPSA)



10:45 h.

PRIMERA SESIÓN: CONTEXTO HISTÓRICO

Contexto de las Reformas XV-XVI.

Prof. Arnold Matthieu. Facultad de Teología Protestante (Estrasburgo)

11:30 h. Pausa

12:00 h. La figura de Martin Lutero

Prof. Rafael Lazcano

12:30 h. La recepción eclesial de Lutero

Profa. Carmen Márquez Beunza (U. P. Comillas)

13:00 -13:30 h. Diálogo y debate sobre la Reforma en su contexto histórico

Modera: Prof. Miguel Anxo Pena (UPSA)



16:00 h.

SEGUNDA SESIÓN: LA REFORMA EN ESPAÑA

Análisis de la Reforma en España

Prof. Mireia Vidal. Facultad de Teología SEUT

16:45 h.

Tercera Sesión: Panel Actualidad en la Reforma

Julio Díaz, Iglesia Evangélica Bautista

Alfredo Abad, Iglesia Evangélica Española (IEE)

Mario Escobar, Iglesia Pentecostal

Mons. Don Carlos López, Iglesia Episcopal Reformada Española (IERE)

Modera: Prof. Gonzalo Tejerina Arias (UPSA)

18:30 h. Pausa

19:00 h. Comunicación de tema eclesiológico

The Church Local and Universal. An Ecclesiological Statement of ARCIC III (Comisión Internacional anglicano-católica romana)

Prof. emr. Adelbert Denaux, Facultad de Teología y Estudios Religiosos KU-Leuven.

Modera: Manuel Barrios, Conferencia Episcopal Española

19:45 h. Salida hacia el Concierto

20:00 h. Concierto con música de Juan Sebastián Bach (Iglesia)

Viernes 9 de junio

Cuarta Sesión: Diálogo católico-luterano

09:30 h. Juntos confesamos que Dios nos justifica

Prof. Martín Gelabert op, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia

10:15 h. Recepción del documento 'Del Conflicto a la Comunión'

Prof. Theo Dieter, Facultad de Teología Protestante (Estrasburgo)

11:00 h. Pausa

11:30 h. Los puntos metodológicos cruciales en el diálogo luterano-católico

Prof. André Birmelé, Facultad de Teología protestante (Estrasburgo)

12:15 h. Diálogo.

Modera: Prof. Santiago del Cura Elena (UPSA)

16:30 h.

Quinta Sesión: Presente y futuro del diálogo luterano-católico

Ministerio y Eucaristía

Prof. Pablo Blanco, Universidad de Navarra

17:30 h. La misión del ecumenismo mirando al futuro. La misión holística de la Trinidad

Prof. Eloy Bueno, Facultad de Teología del Norte de España, Burgos

18:30 h. Pausa

19:00 h. Pentecostalización de las Iglesias de la Reforma.

Mons. Juan Usma, Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, Roma

Diálogo sobre los desafíos de futuro.

Modera: Prof. Andrés Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia

Sábado 10 de junio

09:30 h. 'Reorientándonos: Del Conflicto a la Comunión'

Prof. Rev. Martin Junge. Secretario General Federación Luterana Mundial Diálogo

10:45 h. Reflexión ecuménica conclusiva.

Excel. Mons. Brian Farrell, Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, Roma

11:15 h. Lectura del Manifiesto final del Congreso

11:30 h. Acto de Clausura. Liturgia luterano-católica: Common Prayer, 'Del conflicto a la comunión'

Presiden Mons. Brian Farrell y Rev. Martin Junge

Copresiden: Obispos y Pastores

Predicadores:

Su eminencia Mons. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid

Pastor Pedro Zamora

Lectores: Mireia Vidal y Andrés Valencia

14:00 h. Comida de clausura