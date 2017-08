Las comunidades islámicas reclaman procesos de formación para los imanes en España

El presidente de Comunidades Islámicas de Cataluña, Mohamed El Ghadouni, defendió este miércoles que "hay que institucionalizar la figura del imán", puesto que "hoy en día cualquiera lo puede ser, aunque no tenga formación".

El Ghadouni se refirió en estos términos en una entrevista en ‘Onda Cero', recogida por Servimedia, en la que hizo hincapié en que "hay que hacer una autocrítica seria de lo que se está haciendo mal o de lo que no se ha hecho desde la comunidad musulmana, desde la sociedad civil y desde la administración".

A su juicio, "no se debe dejar a mano de la junta directiva de la comunidad religiosa la contratación del imán sin establecer criterios unificados entre todas las comunidades religiosas para que puedan verificar si el imán cumple o no los requisitos" y por ello consideró que "que el imán tenga un certificado o no es una reforma que se tiene que llevar a cabo y una necesidad de la comunidad musulmana".

En este sentido, El Ghadouni remarcó que "debe constatarse si un imán tiene antecedentes o no", teniendo en cuenta que Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll (Girona) fallecido en Alcanar (Tarragona) y que es considerado el ‘cerebro' de los atentados en La Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona), "salía de cumplir cuatro años de cárcel en otra comunidad autónoma".

Por último, manifestó que "la administración debe iniciar procesos de trabajos colectivos para que puedan dar luz a un proceso de trabajo que evite tener este tipo de jóvenes que hoy en día desconocemos el motivo de lanzarse a los brazos de terroristas" y argumentó que una de las principales dificultades a las que se enfrentan los imames es que "suelen desconocer las costumbres, la lengua y la cultura de donde vive".

Según el presidente de la Feeri, Mounir Benjelloun, actualmente, hay unos 1.200 imanes en España, y esta federación ha formado ya a unos 30, mediante unos cursos que tienen como objetivo que conozcan la realidad social del país, el idioma y las leyes y los principios democráticos españoles. De esta forma, se evitarían casos de imanes que han aconsejado e incluso han emitido fatuas sobre asuntos que están penalizados en España y pueden llevar a la cárcel.

Benjelloun sostiene que los imanes deben ser musulmanes españoles. Según este último, nadie puede entender mejor la realidad de España que los musulmanes españoles, sin dudar de la capacidad de los de Marruecos, Arabia Saudí o Egipto, "que pueden ser muy buenos imanes allí pero no aquí".

El presidente de la Feeri ha incidido en que la formación de los imanes es "primordial" en la lucha contra el terrorismo yihadista. "Si no trabajamos para que el discurso sea moderado, ocurrirá lo que ha ocurrido ahora", ha señalado Benjelloun, quien ha asegurado que su federación "ha tenido que parar a más de un imán que se han traído de Marruecos durante el Ramadán porque no se puede tolerar determinados tipos de mensajes".

Por otro lado, la Comisión Islámica de España ha informado de que está trabajando en un censo para averiguar cuántos imames hay en el país y de que espera tenerlo listo para "finales de año", tal y como ha explicado un portavoz de este organismo quien también ha aclarado que para convertirse en imán es necesario "dominar la lectura coránica" así como reconocer la legislación islámica. Sin embargo, ha matizado que la decisión final la tiene la junta directiva de la mezquita.

Por su parte, Juan Ferreiro, antiguo subdirector de Promoción y Coordinación Religiosa del ministro de Justicia, criticó en otra entrevista en Onda Cero que "en España hay centros de formación religiosos, pero no hay centros de formación de imanes" y defendió que de existir estos centros "los imanes estarían controlados, ya que predican en mezquitas, cárceles y escuelas".

"A veces se coge como imán al que más sabe y a veces no saben nada", por lo que "llamándoles de esa manera les estamos dando una categoría que no tienen", remarcó Ferreiro, quien indicó que "los imanes deben tener una formación y si es religiosa debe estar regulada por el estado y no debe vulnerar la esencia de nuestra sociedad".

