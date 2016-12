El padre Ángel abrirá en Asturias un hotel y comedor social "Robin Hood"

El fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, abrirá un nuevo restaurante 'Robin Hood', en los que se ofrecen cenas a personas sin hogar, el próximo mes de marzo en Asturias. En esta ocasión, se tratará de un hotel en el que además del restaurante, se habilitará una zona como albergue para las personas sin recursos.

"El hotel es para las personas que tengan recursos, y para los que no los tengan, que puedan estar allí unos días, como albergue", ha explicado el sacerdote a Europa Press. Está previsto que el nuevo restaurante y hotel solidario, ubicado cerca de Oviedo, entre en funcionamiento con este nuevo servicio a partir de marzo de 2017.

Este local, así como otros previstos en Toledo o Ciudad Real, se sumará al que ya se encuentra abierto en Madrid, en la calle Eguilaz, 7. Asimismo, el sacerdote tiene prevista la apertura de otro restaurante solidario en la capital para el próximo mes de enero.

El anuncio lo hizo el padre Ángel durante la IX Encuentro anual de la asociación Compromiso Asturias XXI, del que el padre fue nombrado socio de honor. Este nombramiento "hace que a uno le dé fuerzas para pensar que un mundo mejor es posible", apuntó.

Emplazado en el hotel "Los Pinos", en Llanera. La idea es "compartir". "Unos empresarios que tenían un hotel nos lo han donado para hacer no sólo cocina social, sino también alojamiento"

La solidaridad forma parte de la naturaleza humana y en este lugar las personas con recursos hacen posible que los que no los tienen puedan disfrutar por la noche de una mesa digna. Afirmó que nunca ha habido tanta solidaridad como ahora. Y criticó que en un país donde muchos niños pasan hambre, los políticos no deberían estar tranquilos y se alegra de que se la cena que ofrecieron en Navidad para 300 personas sirva para recoradr a estos gobernantes que no hay personas invisibles, tampoco en las fiestas.

A mediodía el restaurante Robin Hood de Madrid abre para el público general, y esto permite que personas sin recursos puedan acudir por la noche a cenar. "Van pasando por allí a comer y cenar todos los días, es una maravilla ver la bondad, la generosidad y que estamos todos deseosos de hacer el bien", indicó el sacerdote tras la apertura de su primer local. En una semana, ya había dado de cenar a unas mil personas sin hogar.

Para garantizar el servicio en el restaurante, unos 50 voluntarios se turnan cada día y, a ellos se suman los camareros profesionales y los chefs que van cada quince días para ofrecer platos de alto nivel a las personas sin recursos que acudan a cenar.

"A veces la solidaridad no es dar dinero sino ir allí y ponerse el mandil, servir y, sobre todo, dar cariño porque en Robin Hood, el menú es la compañía", ha asegurado el sacerdote. Las personas interesadas en hacerse voluntarias pueden acudir a la iglesia de San Antón para inscribirse y se les exige compromiso. (RD/EP)