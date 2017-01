Padre Simeón: “Nuestra parroquia son los niños migrantes y vulnerables, abandonados, niños robados”

(Jesús Bastante).- Trabaja al otro lado de la valla de la vergüenza, allí donde miles de personas sueñan con cruzar el Estrecho y llegar a la ansiada Europa... antes de encontrar el rechazo y el prejuicio de una sociedad que no les acepta. Simeón Czeslaw Stachera, director de OMP Marruecos y vicario general de Tánger, la diócesis de monseñor Agrelo, presentó este mediodía la jornada de Infancia Misionera, que este domingo se celebra en todo el mundo bajo el lema "Sígueme".

Una Iglesia en minoría, que sin embargo realiza un trabajo imprescindible, bajo tres premisas. "Conocer, aceptar y amar". "Conocer en profundidad, aceptar al que está a mi lado, con todo lo que significa de dificultad y riqueza; y amar al otro, tal y como me enseñó mi señor Jesús y mi fe. Con estos conceptos, las dificultades que se presentaron se van resolviendo", apunta el padre Simeón, que llama a "atender el grito del mundo que África nos transmite".

Porque "hoy a los franciscanos nos toca el encuentro de ir a la otra persona, no a los desencuentros. Francisco nos encaminó a eso", explica este religioso polaco, que vivió durante años junto a los aymaras en Bolivia y conoció la teología de la Liberación, y que llegó a Marruecos poco después del 11-S.

El franciscano elogió la labor de la Infancia Misionera (muchos de los recursos recaudados en España van al país vecino), en tres campos. En primer lugar, a las minorías cristianas, a aquellos hijos de los trabajadores europeos, que "son pequeños misioneros en sus familias". En segundo lugar, a los niños marroquíes, en escuelas, guarderías, bibliotecas, centros informáticos... donde trabajan 15 congregaciones religiosas femeninas y 3 masculinas"; y finalmente, "en un campo nuevo y doloroso, el de los niños migrantes y vulnerables, a veces abandonados, sin padres que perdieron en el camino, niños robados. Esta también es nuestra parroquia".

"Hay todo tipo de tragedias que hay que atender", resalta el padre Simeón, que muchos días viaja hasta los CETIS de Ceuta y Melilla a "visitar a mis alumnos que intentaron cruzar la frontera y no lo consiguieron". Todo ello, con la imprescindible ayuda y confianza de Santiago Agrelo que "se involucra de lleno. Cada semana lleva alimentos al bosque, y últimamente fue detenido por la policía de Marruecos, que no le dejaba seguir. 'Yo como, vosotros coméis, ellos deben comer', dijo Agrelo, y la policía le dejó pasar. Él actúa de acuerdo a su conciencia, yendo al encuentro".

El campo del migrante es un campo específico de trabajo en la diócesis de Tánger. "Tánger es el último punto de Marruecos, ya nos separan dos vallas: la natural, Gibraltar, y las hechas por el ser humano, que son las fronteras, y ahí estamos, para responder y dignificar la vida humana".

"Yo me siento muy libre en este país, aunque tenga que respetar las leyes de este país, que no nos permiten lo que llaman 'proselitismo', o invitar a alguien a nuestra fe", recalcó el religioso. "Yo las invito por medio de mi vida, de mi pasión por Jesús. Cuando entra la amistad entre un musulmán y un cristiano, ya no hay miedo. Los dos nos enriquecemos".

Sobre la violencia, el padre Simeón defendió el diálogo entre religiones y, utilizando palabras del ex ministro general de los franciscanos, el padre Carballo, explicó que "el Islam es una oportunidad del encuentro donde Dios se regocija de la riqueza del otro. No es el miedo el que debe reinar, sino la mutua confianza que nos hace a los dos enriquecernos".

Por su parte, el director nacional de OMP, Anastasio Gil, explicó los principales hitos de la jornada. "Los niños tienen derecho a ser niños", clamó el sacerdote, usando palabras del Papa Francisco. La Infancia Misionera "da protagonismo a los niños, que son generadores de misión. Los niños ayudan a los niños" explicó.

El año pasado se enviaron 16,939 millones de euros para sostenter 2.795 proyectos de ayuda a la infancia en los territorios de misión en todo el mundo. En España, se aportaron 2,6 millones para 484 proyectos solidarios, que alcanzaron 40 países y lograron atender a casi 800.000 niños.

"Esto no es fruto de una colecta, sino de un trabajo pausado, lento", añadió Anastasio Gil, quien destacó que "no tenemos misioneros estrella, pero la sociedad española tiene derecho a que le mostremos la labor que estamos realizando en todo el mundo". Aquí, y en cualquier lugar del mundo, como Tánger que, a fin de cuentas, "está apenas a una hora de Madrid".