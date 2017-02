(José M. Vidal).- En Bangui,la capital de la martirizada República Centroafricana, la gente los llama los 'mellizos de Dios'. Y eso que son muy diferentes en casi todo. Uno es el cardenal Nzapalainga, alto y fornido, arzobispo de Bangui y, lógicamente, católico. El otro es el imán Kobine Layama, pequeño, delgado, líder musulmán de la capital y, como es lógico, musulmán. Distintos, pero iguales en su lucha por conseguir la paz a través del diálogo y buscar un futuro mejor y reconciliado para su pueblo.

Los dos mellizos están en Madrid, para recoger el premio 'Mundo negro a la Fraternidad 2016' y participar, como ponentes, en el 'XXIX Encuentro África', que organiza anualmente la revista 'Mundo negro' de los misioneros combonianos.

El lema de las jornadas de este año es 'Islam y cristianismo, diálogo bajo un mismo techo' y encaja a la perfección con lo que piensan y viven estos dos líderes religiosos centroafricanos. Los dos se han entregado, desde hace años, a la búsqueda de la paz. Y no sólo de forma teórica, sino jugándose la propia vida.

Desde que, en marzo de 2013, las milicias de la Seleka (musulmanas) tomaron el poder, se encontraron con la réplica de los milicianos 'anti Balaka' (cristianos). Desde entonces, el arzobispo y el imán se convierten en constructores de paz, negando con su propia experiencia que se trate de una guerra religiosa.

"La guerra de Centroáfrica no es ni nunca fue una guerra religiosa. Es una guerra militar y política, en la que se ha instrumentalizado a la religión. No hay nada religioso en ella", asegura, con convicción, el cardenal Nzapalainga. Y añade: "La violencia la sufren los pobres por ser pobres y, para hacerle frente, caen también ellos en ella".

Y pone varios ejemplos de amistad y paz entre ambas comunidades religiosas. "Abrimos las puertas de nuestras casas y de nuestras parroquias, que se llenaron de refugiados musulmanes, y lo mismo hicieron los musulmanes con los cristianos, abriendo para ellos sus casas y su mezquitas, con riesgo de sus propias vidas", explica el purpurado.

De hecho, el cardenal acogió en su propia casa, durante más de 9 meses, al imán Lamaya y a toda su familia, al que los milicianos le habían quemado su mezquita y su propio hogar. "Lo acogí, para mostrar a todos nuestra amistad", dice el purpurado. Un gesto criticado por los radicales de uno y otro bando, que recelaban de esta forma de acogida y respeto mutuo.

Con el paso del tiempo y la visita del Papa Francisco, la búsqueda de la paz se hizo más ardiente, la gente empezó a valorar el gesto y comenzó a llamar 'mellizos de Dios' al prelado y al imán. "Y, cuando el africano te da un título, siempre acierta", asegura Jaume Calvera, el director de la revista Mundo Negro.

Educación, contra la violencia

Poco a poco, la gente fue entendiendo que era posible "tratarse como hermanos" y los 'mellizos de Dios' crearon una plataforma interreligiosa, que actúa como "los bomberos, apagando muchos fuegos en el país". Y con reconocimiento exterior, tanto en Usa como en Alemania u Holanda, donde el imán y el cardenal recibieron varios premios.

Vayan donde vayan, ofrecen la receta de la educación para romper la espiral de la violencia. "Hay que educar y formar, para convencer de que, en la sociedad, no es la fuerza física, sino la estima y el respeto las que tienen la última palabra. Porque, muchas veces, el que no responde a la violencia es tachado de débil, cuando es todo lo contrario", dice Nzapalainga.

Desde el Islam, el imán Lamaya dice que "la violencia descansa sobre la ignorancia religiosa. Sólo el creyente que no conoce bien su religión puede responder con la violencia. Muchos extremistas son ignorantes religiosos". Y cita, en apoyo de su tesis, una sura del Corán.

Precisamente porque les parece violenta, ambos líderes religiosos denuncian la decisión del presidente USA, Donald Trump, de cerrar sus fronteras a siete países musulmanes. "Una decisión nada sabia. Es una muestra más de la instrumentalización política de la religión. Hay que llamar gato al gato y perro al perro y diferenciar al criminal del creyente", explica el imán.

"No es una buena solución, porque en esos países hay gente de bien que nada tiene que ver con el extremismo. Meter a todos en el mismo saco es el mejor camino para radicalizar a los buenos y, además, toma como rehenes a toda la población de un país", añade el cardenal. Y concluye: "No queremos que los políticos manipulen la religión y tampoco queremos meternos nosotros en política, porque no somos políticos".

Los 'mellizos de Dios' se levantan, tras la rueda de prensa y se dan la mano para las fotos. Se palpa el buen feeling que hay entre estos dos constructores de paz y, por eso mismo, hermanos y amigos.