Padre Ángel: "No le echo la culpa a Dios de las desgracias que ocurren"

El presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, fue uno de los invitados del último "Chester in Love". Tras la polémica entrevista con sor Lucía Caram, el sacerdote habló de Dios y defendió la función social de la Iglesia católica, pese a un rifirrafe que tuvo con el presidente de Europa Laica.

Dios y la Fe fue el título del programa dirigido por Risto Mejide. Durante la entrevista, el presentador preguntó al padre Ángel "por qué Dios deja que ocurran desgracias". "Eso mismo nos lo preguntamos a veces los que tanto decimos que creemos en Dios. Algunos quieren enseguida encontrar una causa de por qué existen las desgracias. Sé que Dios no está presente en esa culpabilidad que buscamos. Pero por qué suceden las desgracias es algo que no te puedo contestar", subrayó el religioso.

No obstante, el padre ha reconocido que sí ha habido ocasiones en las que él mismo ha culpado a Dios de lo ocurrido, "cuando ves que mueren niños de cáncer o en terremotos como los de Chile sí llegas a cuestionártelo" añadía.

Además, el Padre Ángel relató una anécdota vivida en su visita a Cuba con Fidel Castro. "Me echó de Cuba por ir con una recomendación de Felipe González. Le vi que tenía coches y de todo y me dijo que me fuera, me expulsó en la primera frase", relataba.

Otro tema en el que ha ahondado Mejide con él ha sido acerca de la descendencia a raíz de Josué, un niño que rescató el religioso y que se ha convertido en su hijo. "Creo que es importante querer a alguien. Tener a alguien que te de pena irte porque lo dejas solo", contaba.

El sacerdote español ha defendido la función social de la iglesia y Risto ha querido citar a Antonio Gómez, presidente de Europa Laica, para que mostrara su punto de vista sobre esta cuestión. Como era de esperar, totalmente opuesta a la del asturiano.

"La caridad humilla realmente al que está siendo ayudado. Hay que tener en cuenta que muchas obras de la iglesia católica son muy cuestionadas por su poca transparencia" ha afirmado el presidente de Europa Laica.

El padre Ángel le ha dado la razón en algunas de las cuestiones que ha presentado. "Es cierto que del bienestar de la población y la seguridad se tiene que encargar el estado pero nosotros somos suplentes" ha dicho el segundo protagonista del Chester compartiendo ideas con su oponente ideológico.

No obstante, la conversación entre el invitado, Risto y el padre Ángel ha ido subiendo de tono. El publicista ha considerado que Antonio Gómez estaba faltando el respeto del segundo protagonista de la entrega y ha decido saltar en su defensa. "Compro muchas cosas pero no que sea una supuesta obra social lo que hace el padre Ángel. Si hay algo proba con la acción de este señor es el bien que ha generado a favor de los más necesitados" ha exclamado el presentador catalán.

Finalmente, y después de un cruce de palabras entre Risto Mejide y Antonio Gómez, el padre Ángel ha invitado al presidente de Europa Laica a tomar un café en la iglesia de San Antón, templo religioso ubicado en el centro de Madrid donde el sacerdote realiza la obra social. Una invitación rechazada por el invitado.