Monseñor Lorca admite su "preocupación" por la situación política en Murcia

El obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha confesado este martes que ve con "preocupación" los últimos acontecimientos políticos y judiciales que están sucediendo en Murcia, aunque también ha dicho que ve que "en un mar revuelto se pueden prestar cantidad de historias".

Lorca Planes, que ha optado por la "prudencia y serenidad", considera que lo mejor es que "hablen las personas que tienen que hablar, especialmente la justicia, y que sean ellos los que determinen las cosas".

Y es que, ha dicho, si no es así "no nos favorece a nadie ni nada y la situación no será buena si no lo hacemos con la serenidad que corresponde a personas de buen juicio".

Por otra parte, la Escuela de Hostelería de Cáritas, situada en el convento de las Agustinas de Murcia, edificio BIC con 400 años de antigüedad, ha iniciado su andadura con la inauguración, este martes, de sus instalaciones, que permitirá la formación de unos 250 alumnos cada año, la mayoría de ellos miembros de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Se prevé que abra al público a finales de marzo, donde se podrá acudir a comer, desayunar o incluso celebrar un evento.

Estas personas mejorarán sus competencias y habilidades para acceder al mercado laboral en el sector servicios, para lo que realizarán casi 5.000 horas de formación, de manera que en las instalaciones se impartirán cursos de camarero de barra y sala, cocina y auxiliares de cocina, en turnos de mañana y tarde.

Así, la Escuela de Hostelería de Cáritas Diócesis de Cartagena 'eh!' se convierte en un centro de "esperanza", como ha reconocido el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Saura, para "aquellas personas que lo están pasando mal, que difícilmente podrán tener oportunidades si desde aquí no somos capaces de brindársela y esto se convierte en un trampolín de salida".

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha destacado que se trata de un "proyecto útil y una oportunidad de formación y empleo para que la gente tenga una vida más digna, ya que significa desarrollo, autoconfianza y ánimo para las personas que ven que son capaces de hacerlo si se les ofrece esa oportunidad a la que tienen derecho".

Durante la inauguración del nuevo centro, ubicado en el convento de las Agustinas de Murcia, y a la que también ha asistido la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás; la concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz; y el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, Sánchez ha asegurado que "esto no es un gesto de caridad, sino una oportunidad para que quien más lo necesita tenga una vida mejor".

En su opinión, "detrás de este proyecto hay personas que tienen un sueño que quizás ahora se pueda hacer posible". Y es que, ha resaltado, "no hay nada más importante que ocuparse de quien más lo necesita".

A su vez, ha destacado el compromiso de Cáritas, "la rama social de la Iglesia" y ha felicitado, igualmente, a la Diócesis de Cartagena por esa "gran labor justa, imprescindible y necesaria, que ha llegado a tanta gente y que ha evolucionado con los años". Por eso, ha dicho, "tienen el apoyo del Gobierno regional y lo van a seguir teniendo".

"Esta Región avanza pero no nos recuperaremos completamente si dejamos que alguien quede atrás", ha indicado Sánchez, tras lo que ha señalado que "con proyectos como éste garantizamos que hay oportunidades para todos, para que nadie quede atrás", en referencia a la creación de empleo.

Por su parte, el director de Cáritas Diócesis de Cartagena ha explicado que la red de Atención de Cáritas "viene realizando acciones para la adquisición de hábitos sociales y laborales, además de impulsar espacios de formación y capacitación para la inserción laboral adecuados a las necesidades del mercado y de las personas".

Por ello, ha apostado por "aprovechar el potencial que ofrece el sector servicios en la Región de Murcia y orientarlo hacia una economía social y solidaria donde el crecimiento sea inteligente, sostenible e integrador".

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Regional ha mostrado todo el apoyo de los grupos parlamentarios y de la Cámara autonómica en este proyecto "ilusionante". "Le veo a este proyecto todas las posibilidades de futuro, porque además cuenta con la garantía de los voluntarios de Cáritas que harán que salgan profesionales muy preparados con un toque especial de sus recetas, sazonadas con la solidaridad", ha aplaudido.

Desde la Iglesia, monseñor Lorca Planes ha expresado su alegría por la apertura de este local de formación y espera que los alumnos "puedan tener una alta valoración por parte del sector".

Escuela de Hostelería de Cáritas

En estas instalaciones se impartirán cursos de camarero de barra y sala, cocina y auxiliares de cocina, en turnos de mañana y tarde. Los alumnos podrán obtener una titulación certificada y experiencia laboral, lo que les permitirá, tras las correspondientes prácticas, incrementar sus opciones de inserción en el mercado laboral.

Además de personas en riesgo de exclusión social y de colectivos vulnerables, los participantes serán jóvenes en busca de un primer empleo o en situación de fracaso escolar, mujeres víctimas de violencia de género con cargas familiares, y parados de larga duración que sean mayores de 45 años, principalmente.

En concreto, el programa de formación de la 'eh!' está dirigido a jóvenes y adultos en situación de emergencia o exclusión social derivados, en su mayoría, por las Cáritas Parroquiales y los Centros de Atención de Cáritas Diócesis de Cartagena.

Los participantes del proyecto de la Escuela de Hostelería de la ciudad de Murcia seguirán diferentes etapas junto al equipo técnico de Cáritas: acompañamiento integral, formación en el empleo protegido, intermediación laboral y acompañamiento en el puesto de trabajo.

Hay que tener en cuenta que los cursos de hostelería presentan un índice especialmente alto de inserción laboral. Así, un 45 por ciento del total de desempleados que realizan cualquier curso del SEF encuentran trabajo en los siguientes seis meses, pero en el caso de la hostelería y el turismo, esa cifra es más de once puntos superior, y asciende a un 55,7 por ciento.

Además, el sector servicios representa la principal área de actividad de la Región y supone el 65,9 por ciento del Valor Añadido Bruto.

La Hostelería representa dentro del sector turístico el 7,4 por ciento del PIB, con más de 55.000 empleos directos. Los puestos de trabajo de cocineros y camareros han pasado a estar entre las diez ocupaciones más ofertadas en los servicios públicos de empleo de la Región de Murcia.

Precisamente, la Estrategia por el Empleo de Calidad que el Gobierno regional firmó el pasado mes de diciembre con los empresarios y sindicatos contempla una seria de medidas para los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión, entre los que se ha incorporado a los refugiados, siendo pioneros en España en este sentido.

Entre otras actuaciones, la Estrategia contempla medidas como las becas de conciliación para mujeres víctimas de violencia de género que estén desempleadas, el impulso a la contratación indefinida para las empresas que contraten a personas en riesgo de exclusión social, el fomento del autoempleo y programas de empleo junto con las entidades sin ánimo de lucro.