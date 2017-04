Rentaterapia: el ejercicio anual que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas más

(San Juan de Dios/XSolidaria).- Gracias a las personas que marcaron la casilla 106 de "Actividades de Interés Social", durante 2017 las ONG pondrán en marcha 1.378 programas destinados a mejorar la vida de más de 7 millones de personas que lo necesitan; además un 19,43% de lo recaudado se destinará a Cooperación Internacional y un 2,85% a proyectos que favorecen el Medio Ambiente.

Las ONG presentaron este martes 5 de abril la campaña "X Solidaria" en un acto moderado por la periodista Ana Pastor en el que han participado el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; la Presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez; el Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato y el Presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent. En este encuentro, Sara Moreno, persona beneficiaria del Programa de inserción sociolaboral desarrollado por Plena inclusión, también ha podido trasladar a las personas asistentes cómo la casilla "X Solidaria" mejora su calidad de vida.

La jornada ha comenzado con la presentación del spot y dos de los vídeos que se difundirán en redes sociales que invitan a la ciudadanía a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social y a practicar la "Rentaterapia", el ejercicio anual que sienta bien a las personas declarantes que marcan la "X Solidaria" y a los 7 millones de personas que se benefician de esta ayuda.

En segundo lugar, Sara Moreno, beneficiaria del Programa de inserción sociolaboral de Plena inclusión que se financia gracias a las personas que marcan la casilla "X Solidaria" en su declaración de la Renta, ha señalado que desde hace tiempo participa en el servicio de empleo de una asociación: "Allí me he preparado para el trabajo, he hecho cursos, he preguntado mis dudas y me han ayudado a enfrentarme a muchas entrevistas de empleo. El año pasado, gracias a un programa de la X Solidaria, conseguí un trabajo como dependienta en una conocida tienda de zapatos. He contado con un preparador laboral, que me ha ido apoyando, para hacer más fáciles las tareas, sobre todo los primeros días. Ya sé hacer todas las funciones en la tienda y estoy preparada para nuevos retos", ha argumentado.

A su vez, la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez, ha agradecido a los casi 11 millones de personas que ya marcan la "X Solidaria" y ha invitado a las personas que sólo marcan la casilla de la Iglesia Católica (14%) y a las que no marcan ninguna de las dos casillas (30%) a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social, para que este año "la suma de voluntades de los ciudadanos y ciudadanas permita a las ONG poder estar más cerca de las personas que lo necesitan". Así, ha subrayado además que marcar las dos casillas es posible y que al hacerlo, pueden duplicar su aportación (0,7%+0,7%= 1,4%).

De igual forma, Estrella Rodríguez ha afirmado que "este año contamos con el incentivo de haber alcanzado la cifra histórica de recaudación de 300 millones de euros" y que se podrían alcanzar los 500 millones "si todas las personas contribuyentes tomaran la decisión libre y consciente de destinar ese 0,7% de sus impuestos a la casilla de Actividades de Interés Social".

Por su parte, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha expresado su gratitud hacia el trabajo y esfuerzo que llevan a cabo las entidades sociales. En este sentido, Garcés ha afirmado que "la casilla de la X es el mejor de los vehículos para cambiar la vida de las personas con dificultades y hacer su día a día más fácil".

En cuanto al destino de la recaudación, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha explicado que gracias a los 10 millones de personas que marcaron la X Solidaria el año pasado, casi 500 organizaciones de todo el país, han podido llevar a cabo sus programas, dirigidos principalmente, a personas con discapacidad, mayores, infancia y familia, mujeres en riesgo de exclusión social, personas con problemas de adicciones, migrantes, etc. "Marcando la casilla de la X Solidaria en la declaración de la Renta construimos entre todos y todas una sociedad más justa, equilibrada e inclusiva", ha asegurado Poyato.

Javier Senent, presidente de la Cruz Roja Española ha agradecido igualmente a las personas contribuyentes que marcan la casilla de la "X Solidaria" en su declaración de la Renta pues gracias a este gesto "desde Cruz Roja Española desarrollamos más de 57 proyectos dirigidos a la población más vulnerable, con los que apoyaremos a más de 430.000 personas en 2017".

Finalmente, Estrella Rodríguez ha invitado a las personas contribuyentes a que, a partir de mañana, día en el que pueden comenzar a confirmar su declaración de la Renta, no olviden revisar el borrador comprobando que han marcado la casilla 106 de "Actividades de Interés Social", "un simple gesto que no nos cuesta nada y que permite que cada año las ONG podamos atender las necesidades concretas de 7 millones de personas en situación de vulnerabilidad", ha señalado.

La campaña "X Solidaria", dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la Renta anual, es coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social y cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma de Organizaciones de Infancia y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.