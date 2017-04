El cardenal Sandri advierte que en Tierra Santa "se siente cada día la tentación de abandonar la fe"

(C. Doody/Aica).- Para que las parroquias sigan atendiendo a los pobres, las escuelas sigan siendo lugares de encuentro entre cristianos y musulmanes y los hospitales sigan acogiendo a los golpeados por la guerra. Pero sobre todo para que los cristianos de Oriente Medio sientan el calor de la Iglesia universal. Estos son los motivos por los que el cardenal Leonardo Sandri convoca la "Colecta para Tierra Santa" que se realiza en las iglesias de todo el mundo el Viernes Santo.

La colecta -organizada por la Congregación para las Iglesias Orientales, de la que Sandri es prefecto- nace de la necesidad de obtener ayudas materiales destinadas a Tierra Santa y de la voluntad de los Papas de mantener fuerte el vínculo de los cristianos del mundo con la tierra de Jesús.

El cardenal Sandri destacó que la colecta "es la fuente principal de ingresos" para el sostenimiento de la vida que se desarrolla alrededor de los Santos Lugares, por lo tanto apeló a la generosidad de los fieles.

Según un comunicado difundido por la Santa Sede, durante el pasado ejercicio 2015-2016, la Congregación recibió 5.275.601 dólares y 1.833.339 euros procedentes de la colecta.

Normalmente, la Custodia de Tierra Santa recibe la mayor parte de lo recaudado. La parte que va a la Congregación para las Iglesias Orientales, sirve para la formación de candidatos al sacerdocio, al sostenimiento del clero, la actividad educativa, la formación cultural y los subsidios a las diversas circunscripciones eclesiásticas en Oriente Medio.

Esta cifra no fue suficiente para cubrir los gastos. En dicho ejercicio se destinaron 3.181.000 dólares a la formación de seminaristas, sacerdotes y religiosas en Roma; 300.000 euros al mantenimiento de los Colegios donde se alojan los estudiantes, y 600.000 para el Pontificio Instituto Oriental. Se dedicaron 850.000 dólares a la Secretaría de Solidaridad, que coordina la distribución de subsidios a las instituciones educativas gestionadas por esa institución; 800.000 dólares a la Escuela del Patriarcado Latino de Jerusalén; y 1.400.000 dólares a la Universidad de Belén, donde estudian 3.000 jóvenes, la mayor parte de ellos palestinos musulmanes. Asimismo, se distribuyeron 1.951.500 dólares y 19.100 euros para el sostenimiento de la Iglesia presente en Jerusalén, Jordania, Irak, Siria, Líbano, Turquía, Irán, Egipto, Etiopía y Eritrea.

En cuanto a los subsidios extraordinarios y de emergencia, se dedicó una parte importante a ayudar a los cristianos golpeados por la guerra en Siria y por las atrocidades cometidas por el Estado Islámico y otros grupos yihadistas en Medio Oriente.

Se entregaron 569.000 dólares en favor de las sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas de Siria; 71.000 dólares y 8.854 euros en favor de los refugiados en Irak; 148.000 dólares para los cristianos de Jerusalén, 11.869 euros para gastos extraordinarios de diferente tipo y 50.000 dólares para la colaboración cultural.

Parte de la recaudación fue destinada a la conservación y promoción de los Lugares Santos, en concreto a la restauración de la Basílica de la Natividad en Belén y del Santo Sepulcro en Jerusalén. Con lo recaudado, también se promocionaron las peregrinaciones a los Santos Lugares.

El hecho de que en total los gastos hayan superado lo recaudado en la colecta, pone de relieve la necesidad de lograr una mayor cooperación y empeño generoso de todos los cristianos del mundo para ayudar a sostener la Iglesia en Tierra Santa.

Carta a los obispos

En la carta que el cardenal argentino Leonardo Sandri remitió a todos los obispos de la Iglesia, se destaca la generosidad de los cristianos cada año en el Viernes Santo:

"Gracias a la generosidad de toda la Iglesia, que se hace concreta y se manifiesta también en la Colecta del Viernes Santo, la comunidad católica de Tierra Santa, tanto la perteneciente a la diócesis patriarcal de Jerusalén, a la Custodia Franciscana y a las otras circunscripciones, como las orientales (greco melquita, copta, maronita, siria, caldea y armenia), con las familias religiosas y los organismos de cada tipo, podrán ayudar de forma concreta a los pobres y a los que sufren de cada etnia y de cada fe sin distinción".

"Las parroquias seguirán su servicio pastoral con atención preferencial por los pobres, las escuelas serán lugares de encuentro entre cristianos y musulmanes para preparar juntos un futuro de respeto y de colaboración, los hospitales y los ambulatorios, los hospicios y los centros de reunión continuarán acogiendo a los que sufren y a los necesitados, a los prófugos y refugiados, a las personas de toda edad y religión golpeados por la guerra", continúa el cardenal en su carta.

La misiva indica, también que "vivir hoy la fe cristiana en Medio Oriente, lo sabemos, no es nada fácil. No lo es, especialmente, en Irak, en Siria y en Egipto, donde las comunidades cristianas han experimentado el ecumenismo de la sangre y donde cada fiel ha de luchar todos los días contra la tentación de abandonar la propia tierra, o incluso la propia fe. Tampoco lo es en los demás países de la región, donde frecuentemente los cristianos se ven sometidos a formas de opresión y de discriminación que minan día tras días sus condiciones de vida".

El purpurado argentino señala, además, que desde estos lugares "el anuncio de la Pascua se extendió por todo el mundo y continúa difundiéndose. En aquellas regiones, ininterrumpidamente a lo largo de los siglos, también al coste de grandes sacrificios y del martirio, ha continuado estando presente una comunidad cristiana con el semblante universal de Pentecostés".

El cardenal Sandri asegura, igualmente, que "la pequeña presencia cristiana en Medio Oriente tiene por ello necesidad de sentir el apoyo y la cercanía de toda la Iglesia. Un apoyo que se realiza con la constante oración por ellos. Un apoyo que se realiza también con la concreta ayuda económica, teniendo presente cuanto ya San Pablo escribía con ocasión de la primera colecta de Jerusalén: 'Cada uno haga según se ha propuesto en su corazón, no de mala gana ni obligado, que Dios ama al que da con alegría' (2 Cor 9,7)".

"En estos días de preparación para la Santa Pascua", afirma el cardenal, "renovamos nuestro empeño por ser artesanos de la paz, rezando y obrando para que la paz habite en el corazón de toda persona, especialmente de nuestros hermanos y hermanas de Tierra Santa y del Medio Oriente".

El texto completo de la carta del cardenal Sandri:

Excelencia Reverendísima.

El camino cuaresmal que estamos recorriendo nos invita a levantar la vista hacia la meta: somos llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo hasta el Gólgota y después bajar con Él al sepulcro para, finalmente, experimentar la fuerza siempre nueva y vivificante de su Resurrección. Los Lugares Santos de nuestra fe son el testimonio tangible de este extraordinario acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad y la ha abierto a una nueva esperanza.

Desde esos lugares, el anuncio de la Pascua se ha extendido a todo el mundo y continúa difundiéndose. En esas regiones, sin interrupción a lo largo de los siglos, incluso a costa de grandes sacrificios y del martirio, ha seguido estando presente una comunidad cristiana con el rostro universal de Pentecostés.

El sentido de comunión en Cristo muerto y resucitado por nosotros nos empuja a promover también este año la importante iniciativa de la colecta pro Tierra Santa (Collecta Pro Terra Sancta), por el vínculo de fraternidad que une la Iglesia universal con la Iglesia madre de Jerusalén. El Santo Padre, con motivo de la asamblea de la Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales (Riunione delle Opere di Aiuto per le Chiese Orientali - ROACO) el 16 de junio de 2016, al referirse a las obras de restauración en curso en la basílica de la Natividad de Belén y del Edículo del Santo Sepulcro en Jerusalén, recordó el valor no solo de la presencia de la Iglesia en Tierra Santa sino también del "mantenimiento de los Santos Lugares y de los santuarios, gracias también a la colecta del Viernes Santo que cada año se renueva, a partir de la feliz intuición del beato Pablo VI". Gracias a la generosa ofrenda de muchos, católicos y no católicos, las obras de restauración de ambos sitios, patrimonio común de la Cristiandad, se están llevando a cabo con notables resultados.

Vivir hoy la fe cristiana en Oriente Medio, lo sabemos, no es fácil en absoluto. No lo es especialmente en Irak, en Siria y en Egipto, donde las comunidades cristianas han experimentado el ecumenismo de la sangre y donde los fieles deben luchar cada día contra la tentación de abandonar la propia tierra o incluso la propia fe. No lo es tampoco en los demás países de la región, donde con frecuencia los cristianos se encuentran expuestos a formas de opresión y de discriminación que minan día tras día sus condiciones de vida.

Mantener viva la esperanza en este contexto es realmente difícil y al mismo tiempo muy importante. Por eso, la pequeña presencia cristiana en Oriente Medio necesita sentir el apoyo y la cercanía de toda la Iglesia. Un apoyo que consiste en la oración constante por ellos. Un apoyo que también se realiza mediante la ayuda económica concreta, teniendo en cuenta lo que ya escribía San Pablo con motivo de la primera colecta por Jerusalén: "Cada uno dé como le dicte su corazón: no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría" (2 Cor. 9,7).

Una vez más, gracias a la generosidad de toda la Iglesia, que se concreta y se manifiesta también en la colecta del Viernes Santo, las comunidades católicas de Tierra Santa, tanto la latina de la diócesis patriarcal de Jerusalén, de la Custodia franciscana y de otras circunscripciones como las orientales -greco-melquita, copta, maronita, siria, caldea, armenia- con las familias religiosas y los organismos de toda clase, podrán a su vez ayudar de forma específica a los pobres y los que sufren de cualquier etnia o creencia, sin distinción.

Las parroquias continuarán su servicio pastoral con atención especial a los pobres; las escuelas serán lugar de encuentro entre cristianos y musulmanes para preparar juntos un futuro de respeto y de colaboración; los hospitales y los ambulatorios, las residencias y los centros de reunión seguirán acogiendo a los que sufren y a los necesitados, a los desplazados y a los refugiados, a personas de cualquier edad y religión afectadas por los horrores de la guerra. Nos interpelan cada día y no podemos olvidar los rostros de miles de niños y jóvenes en edad escolar, huidos de la violencia y la persecución en Siria y en Irak, que han sido acogidos en las escuelas cristianas de los países vecinos gracias a nuestra colecta.





Otro elemento importante que constituye la vitalidad de la Iglesia en Tierra Santa es la peregrinación, iniciativa que se debe promover continuamente. A través del viaje por los Santos Lugares y siguiendo las huellas de Cristo es posible no solo un renacer de la fe y el redescubrimiento de los propios orígenes, sino que también supone un medio para la nueva evangelización. Las peregrinaciones son, además, un recurso esencial para las poblaciones cristianas de Tierra Santa. Según estadísticas recientes, de hecho, al menos el 30% de la comunidad local -en Jerusalén y en Belén- vive y trabaja gracias a la presencia de los peregrinos.

En estos días de preparación para la Santa Pascua renovamos nuestro compromiso de ser artífices de la paz, rezando y trabajando para que la paz habite en el corazón de cada persona, especialmente de nuestros hermanos y hermanos de Tierra Santa y de Oriente Medio.

A usted, a los sacerdotes, a los consagrados y a los fieles que trabajan para el éxito de la colecta, tengo la alegría de trasmitir el vivo reconocimiento del Santo Padre Francisco, junto con el agradecimiento de la Congregación para las Iglesias Orientales. Y, al tiempo que invoco sobre su persona, su ministerio pastoral y sobre todos los fieles bajo su jurisdicción abundantes bendiciones divinas, le trasmito mis deseos de una Feliz Pascua de Resurrección y el más fraterno saludo en el Señor Jesús.

Leonardo Card. Sandri

Prefecto

+ Cyril Vasil', SJ

Arzobispo Secretario

(Fuente)

Para consultar el informe resumen de la Custodia de Tierra Santa sobre los proyectos y actividades realizados con la colecta 2015/2016, pincha aquí: