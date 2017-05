Las casillas solidarias del IRPF permiten a Cáritas acoger a las personas sin hogar y promover su autonomía

(Cáritas).- En plena campaña anual de la Renta, Cáritas pone voz y rostro al fruto de la solidaridad de los declarantes que deciden marcar la "X" de manera conjunta las dos casillas solidarias de la Asignación Tributaria: la destinada a la Iglesia católica y la de Actividades de Interés Social.

Los fondos solidarios aportados por los ciudadanos que marcan las dos casillas permiten sostener, por ejemplo, las actividades que las Cáritas Diocesanas de Huelva y de Tenerife llevan a cabo con las personas sin hogar. Si en el caso de Huelva, el proyecto "Puertas Abiertas" de atención integral a personas sin hogar ha recibido este año un importe de 153.392 euros procedentes de la Asignación Tributaria, el programa de personas sin hogar de Cáritas Tenerife cuenta, a través de esa misma vía, con una partida de 70.034 euros.

En ambos casos, esas partidas económicas permiten garantizar el funcionamiento de la amplia oferta de actividades de acogida a estas personas. Las acciones llevadas a cabo en Tenerife y Huelva siguen, como en todos los programas para personas sin hogar que funcionan en las distintas Cáritas Diocesanas del país, un modelo de acompañamiento común basado en una doble línea de intervención: por un lado, se desarrollan actuaciones asistenciales y paliativas para reducir el daño que provoca a las personas vivir en la calle; y por otro lado, acciones dirigidas a la promoción integral de estas personas con el fin de iniciar procesos de reinserción e integración social que les ayuden a recuperar su autonomía personal.

Proyecto "Puertas Abiertas" en Huelva

El proyecto de Cáritas Huelva, que atiende a unos 700 beneficiarios directos, cuenta con diversos recursos. Además del centro "Puertas Abiertas", donde se realiza la primera acogida a las personas sin hogar y se les ofrece un espacio de encuentro y socialización, se ofrece también el servicio "Café calor", donde los usuarios pueden desayunar, descansar, tener un espacio donde refugiarse de las inclemencias meteorológicas, leer, ver la prensa o acceder a internet. El centro proporciona servicios de higiene personal, lavandería y taquilla y consigna.

Asimismo, y siguiendo un itinerario integral de acompañamiento a estas personas, Cáritas desarrolla con cada una de ellas acciones de promoción y procesos personales, gestión de asuntos sociales, actividades de ocio y tiempo libre, programas formativos y talleres ocupacionales. A partir de esta etapa, donde se trabaja con estas personas dentro de las 6 viviendas semituteladas que gestiona Cáritas Huelva, se articulan actividades complementarias orientadas, como último objetivo, a consolidar una estabilidad laboral y su vida autónoma en la sociedad.

36 años de trabajo con personas sin hogar de Cáritas Tenerife

El proyecto de personas sin hogar de Cáritas Tenerife sigue unas pautas de intervención social muy similares, que permiten acompañar a un total de 180 beneficiarios directos a través de una red de centros y recursos ubicados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Granadilla de Abona.

Los fondos aportados a través del IRPF garantizan la continuidad de este proyecto, cuyas actividades comenzaron hace 36 años y que en la actualidad cuenta con cuatro centros dedicados al acompañamiento integral de las personas en situación de sin hogar.

Uno de estos centros es de carácter nocturno y los otros tres ofrecen cobertura completa las 24 horas del día. Todos ellos proporcionan alojamiento temporal, cobertura de necesidades básicas y atención a los problemas de salud de estas personas, especialmente enfermedades mentales, alcoholismo o adicciones.

Con el objetivo de garantizar una respuesta global e individualizada a necesidades personas muy complejas, este proyecto trabaja de manera coordinada con otros recursos de Cáritas Diocesana de Tenerife, como son el Programa de Empleo, el Proyecto Drago de desintoxicación alcohólica o las Cáritas parroquiales de atención de base, así como con otras entidades públicas y privadas.

Mejor marcar las dos "X"

Como en años precedentes, Cáritas ha puesto en marcha una campaña informativa bajo el lema «Algunas personas no dan nada. Otras solo la mitad. MEJOR2» para recordar a los declarantes la posibilidad que tienen de multiplicar por dos su compromiso solidario a través de la Declaración de la Renta.

Al marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos pueden colaborar a la vez con un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrollan Cáritas y otras muchas organizaciones que reciben fondos del IRPF para financiar una parte de su labor solidaria.

En el ejercicio del año pasado, de los casi 19,5 millones de declarantes, 4.088.107 marcaron conjuntamente las dos casillas, lo que supuso un aumento del 10 por ciento con relación al ejercicio anterior. Sin embargo, un gran número de contribuyentes, concretamente un 30% (5,89 millones de declarantes el año pasado), que no marcan ninguna de las dos casillas solidarias, con lo que el importe de la asignación tributaria de sus declaraciones pasa a engrosar directamente las arcas del Estado.

Cáritas recibe fondos de ambas casillas para sus programas sociales

Cáritas, como entidad del tercer sector de acción social, recibe fondos para sus proyectos sociales aportados por los contribuyentes a través de la casilla de "Fines Sociales". En 2016, la partida manejada por Cáritas ascendió a 27,6 millones de euros, que se destinaron a 33 programas sociales repartidos por todo el país y del que se beneficiaron 424.814 personas en situación de dificultad social.

Al mismo tiempo, como Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, Cáritas recibe también apoyo financiero tanto de la Conferencia Episcopal Española como de cada una de las 70 Diócesis españolas, parte de cuyo sostenimiento procede de las aportaciones procedentes de la casilla destinada a la Iglesia católica.

Gracias a esta íntima colaboración, Cáritas sostiene buena parte de su densa red de centros y servicios que funcionan a través de las parroquias y diócesis de toda España, donde el año pasado pudo acompañar y acoger a 1.975.000 personas.

Este apoyo de toda la Iglesia también es vital para impulsar las acciones de lucha contra la pobreza que Cáritas Española desarrolla en terceros países, de las que se beneficiaron otros 2.080.000 millones de personas en África, Asia y América Latina.

7 preguntas básicas sobre la asignación tributaria a través del 1,4% del IRPF

1. ¿De verdad puedo marcar las dos casillas a la vez? Sí. Se pueden marcar las dos casillas conjuntamente.

2. ¿Y es cierto que marcando las dos casillas se duplica la ayuda? Sí. Cada casilla marcada genera el 0,7%. Si marcas las dos se destina el 1,4%.

3. ¿Y a mí me cuesta algo? No. No te cuesta nada. Tú decides el destino del 1,4% de tus impuestos.

4. ¿Y si no marco alguna casilla? Hacienda destinará el importe correspondiente a otras partidas de los presupuestos generales del Estado.

5. ¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia católica? Porque así puedes destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar con las necesidades de la Iglesia.

6. ¿Por qué debo marcar también la casilla Fines Sociales? Porque de este modo, un porcentaje de tus impuestos se destinan a proyectos sociales en España y en países desfavorecidos.

7. ¿Percibe Cáritas recursos de las casillas de Iglesia Católica y de Fines Sociales? Sí. Cáritas es parte esencial de la Iglesia Católica y, además, como organización social recibe fondos de la casilla de Fines Sociales.