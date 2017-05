"Hay que trabajar en la dignidad de las personas"

La ONG Mensajeros de la Paz, presidida por el Padre Ángel, ha puesto en marcha el "pelobús", una peluquería móvil, solidaria y gratuita para dar servicio a las personas sin recursos que "además de comer, lo que quieren es ponerse guapos".

Así de claro lo tiene el Padre Ángel, que ha aprovechado la "solidaridad" del Ayuntamiento de Gijón, que ha donado a la ONG dos autobuses con los que ha visto la luz esta iniciativa en la ciudad asturiana.

"El Papa Francisco ya habló de la dignidad de las personas y en ello hay que trabajar", ha manifestado el presidente de Mensajeros de la Paz a Efe, que ha explicado que "este autobús no crea polémica, al contrario, reparte alegría".

El Padre Ángel ha detallado que el Ayuntamiento gijonés ha cedido una mini caravana y un autobús municipal, acondicionado con una ducha, dos butacas para cortar el pelo y una zona de descanso.

Es un servicio totalmente gratuito, "al que va el que lo necesita, no hace falta declaración de la renta ni nada", ha indicado el religioso, que ha dicho que "muchos de los usuarios hace mucho tiempo que no van a la peluquería. Si no tienen para tomar un café, menos para cortarse el pelo".

El autobús ha iniciado su periplo en Gijón, desde dónde continuará su ruta a Oviedo. Sus próximas paradas serán Barcelona y Murcia, ciudades que "ya lo han reclamado", según el Padre Ángel, que ha advertido de que está disponible para "todas las ciudades y pueblos grandes que lo soliciten".

Mensajeros de la Paz cuenta en este proyecto con "dos padrinos extraordinarios, dos ángeles que nos han caído del cielo", en palabras del cura, que apoyan y asesoran a los barberos y peluqueros que se han presentado voluntarios para asear a los necesitados.

Se trata de Ramiro Fernández, de Oviedo y peluquero de la Selección Española de Fútbol, y Ángela Navarro, encargada de preparar las pelucas para los niñas que padecen cáncer, ha indicado. (RD/Agencias)