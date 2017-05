El derecho a la limentación, objetivo de la II Conferencia contra el Hambre

(Redes cristianas).- El próximo 1 de junio la ciudad de Madrid acogerá la II Conferencia contra el Hambre, y en ella participarán representantes de los ayuntamientos de la comunidad, las universidades Juan Carlos I y Complutense (Facultad de Trabajo Social), la Carta contra el Hambre y la FAO. El encuentro ha sido promovido por las organizaciones promotoras de la Carta contra el Hambre, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital.

Esta segunda conferencia, que continua el trabajo ya iniciado con la firma del Pacto contra el Hambre, amplía ahora su marco de intervención a la Comunidad de Madrid, centrando sus objetivos en el desarrollo de una Iniciativa Legislativa Municipal. Por ello, sus impulsores realizan un llamamiento a los ayuntamientos madrileños para que colaboren en un efectivo ejercicio del derecho a la alimentación.

Aunque se están dando pasos en el conocimiento del problema y de la población afectada, dos años después de la firma del Pacto contra el Hambre, que rubricaron, entre otros, Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, "conviene seguir pensando en la necesidad de abordar de raíz el problema de la emergencia alimentaria que afecta a muchas familias madrileñas", indican los promotores de la jornada.

Por eso, uno de los principales objetivos de esta II Conferencia contra el Hambre es "convocar a los ayuntamientos en apoyo de la Iniciativa Legislativa Municipal, en la que ya participa el Ayuntamiento de Madrid", entre otros.

También persigue mantener y reforzar "en la agenda política y en la opinión pública la situación de emergencia alimentaria actual, una situación que no solo no decae, sino que se está haciendo crónica". Sus promotores, las más de 40 organizaciones sociales que forman parte de la plataforma Carta contra el Hambre, quieren mantener viva la conciencia social de este grave problema, para que la cronificación y el paso de los años no lo convierta en algo "natural".

La ponencia inaugural correrá a cargo de Juan Carlos García Cebolla, director del Equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO, que se desplazará expresamente desde Roma, sede internacional de este organismo, para participar en la conferencia.

La jornada se desarrollará en el Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles.

Programa



1 de junio de 2017



MAÑANA

9:30

Recepción de participantes y documentación

10:00: Presentación de la II Conferencia a cargo de representantes de Carta contra el Hambre, Maximiliano Lasén Paz, y del Ayuntamiento de Madrid.

10:15-11:45

PANEL 1: MESA MUNICIPAL COMUNIDAD DE MADRID

Moderador: Jesús A. Nuñez

Ayuntamiento de Madrid, Dña Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta de los distritos de Latina y Carabanchel

Ayuntamiento de Fuenlabrada, D. Francisco Javier Ayala Ortega, Primer Teniente de Alcalde

Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Dña Rocio Vicente Ruíz, Concejala de Bienestar Social, Mayores, Infancia, Igualdad y Salud

Ayuntamiento de Mostoles, D. Gabriel Ortega Sanz, Concejal Delegado de Cultura y Bienestar Social

Ayuntamiento de Getafe, D. Alvaro Gómez García, Concejal de Educación y Bienestar Social

11:45 - 12:15 pausa, Café

12:15-12:45

Conferencia marco

D. Juan Carlos García Cebolla, Senior Officer, Director Equipo del Derecho a la Alimentación, FAO

12:45 - 14:15

PANEL 2: AYUNTAMIENTOS POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Moderador: Javier del Pino

Dña Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa de Madrid.

Dña Laia Ortíz Castellví, Concejala Delegada del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona,

Dña Consol Castillo Plaza, Concejal del Área de Desarrollo Humano, Delegada de Servicios Sociales, Agricultura, Huerta y Pueblos, Ayuntamiento de Valencia

D.Peio López de Munaín, 1º Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Políticas Sociales, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Ignacio Trueba, Representante Especial de la FAO en España





TARDE

16:00 - 17:30

PANEL 3: CRITERIOS Y PROPUESTAS DE LA CARTA CONTRA EL HAMBRE

Moderador: José Ramón González Parada

D. Carlos Pereda, Colectivo IOE e Invisibles de Tetuán

D. Sergio García, CEDEU, Universidad Rey Juan Carlos.

Dña Maribel Martín Estalayo, UCM.

Ayuntamiento de Madrid

17:30 - 18:30

MESA REDONDA: SISTEMATIZACIÓN Y PERSPECTIVAS

Moderadora: Dña Laila Sant Monsserrat

Se recogen las propuestas de los tres paneles anteriores con el objetivo de valorar el alcance de la jornada y ver las perspectivas de trabajo: en primer lugar, el horizonte de la ILM y, en segundo lugar, la cuestión de la producción y el consumo de alimentos como parte de la agenda municipal en el campo de la alimentación.

D. Nacho Murgui Parra, 2º Teniente de Alcalde y Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid

D. Vicente Domingo, Comisionado Especial de "Valencia capital mundial de la alimentación sostenible 2017".

Moderadores de los Panel 1, 2 y 3

Dña Margarita Sainz-Diez Trias

D. Ignacio Duque Sánchez

18:30

CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LA CONFERENCIA

Dña Marta Higueras Garrobo, Primera Teniente de Alcalde y Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid