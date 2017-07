Más de ochocientos millones de personas viven con menos de 1,5 euros al día

(Misiones Salesianas).- Pobreza como la de Kidu, Joel y Shani, que se levantan cada día sin saber si comerán o no. Saben que no van a ir al colegio y que si se ponen enfermos no hay ningún hospital al que acudir. Y así un día tras otro. Y así es como sobreviven más de 800 millones de personas que viven con menos de 1,5 euros al día, que viven en la pobreza.

Desde el 10 de julio hasta hoy, más de 5.000 personas se han reunido en Nueva York en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF. High-Level Political Forum) para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, sobre todo, el número 1: la erradicación de la pobreza extrema.

"El camino no va ser sencillo. No hay una fórmula mágica para acabar con la pobreza pero sí sabemos que en cinco años conseguimos reducirla a la mitad", explican desde el HLPF. De los 800 millones de personas que sufren la pobreza extrema, el 80% vive en zonas rurales y el 65% se dedica a la agricultura.

Los niños y niñas son un grupo especialmente vulnerable a la pobreza. Tan sólo en África subsahariana dos tercios de los menores está privados de dos o más dimensiones fundamentales para sobrevivir y desarrollarse.

La falta de acceso a la salud y a la educación, la inseguridad laboral, la exclusión social, la malnutrición, la falta de seguridad... son factores que tienen que ver con la pobreza.

En Misiones Salesianas trabajamos desde hace años con aquellos que sufren la pobreza en más de 130 países y queremos pedir a los miembros del Foro Político de Alto Nivel que luchemos juntos contra la pobreza y que nadie se quede en el camino. Los misioneros salesianos se enfrentan cada día a realidades extremas y tratan de poner su grano de arena. Para nosotros el arma más potente que tenemos para luchar contra la pobreza es la educación.