"Compartiendo el viaje": campaña de Cáritas Internationalis

"Compartiendo el viaje", es el nombre de la campaña global que Cáritas Internationalis está emprendiendo en favor de los migrantes del mundo en atención al llamamiento que en diversas ocasiones ha hecho el papa Francisco en favor de quienes han dejado todo en busca de mejores oportunidades. Con esta campaña global se tiene como valor esencial la visión de una sola familia humana, mundial y unida. Comenzará el 27 de septiembre de 2017 y durará hasta septiembre de 2019

Es una campaña de sensibilización pública que promueve oportunidades y espacios para que los migrantes y las comunidades se reúnan y compartan historias y experiencias, con el objetivo de fortalecer vínculos entre los migrantes y las comunidades.

Caritas Internationalis, una confederación mundial de 165 organismos nacionales para el desarrollo, es el brazo de la caridad de la Iglesia católica, la cual trabaja a nivel diocesano, nacional, regional e internacional, en temas como la pobreza, la migración, el cambio climático, el hambre, la salud y las emergencias.

El papa Francisco lanzará la campaña, desde la Plaza de San Pedro, el 27 de septiembre de 2017. Ese día, su santidad invitará a todo el mundo a ‘compartir el viaje' con los refugiados y migrantes.

El papa Francisco hizo numerosas exhortaciones para promover la cultura del encuentro, con el fin de combatir la cultura de la indiferencia, en el mundo actual. Significa ver a través de los ojos de los demás, en lugar de cerrar los ojos: "No sólo para ver, sino para mirar. No sólo para oír, sino para escuchar. No sólo para encontrar y pasar, sino para detenerse. Y no limitarse a decir ‘qué pena, pobre gente', sino dejarnos llevar por la misericordia", expresó el papa Francisco.

En el desarrollo de las actividades y actos estarán involucradas todas las organizaciones miembro de Cáritas. Las conferencias episcopales y las organizaciones religiosas estarán invitadas a compartir materiales en sus comunidades.

No obstante, todo aquel que esté interesado puede unirse a la campaña, especialmente personas con experiencia en la emigración, que pueden ser invitadas a compartir su viaje, ya sean migrantes o comunidades afectadas por la migración.

Los organizadores expresan que "Si a usted le apasiona el fenómeno de la emigración y siente curiosidad por lo que está sucediendo en nuestro mundo, entonces ésta es una campaña en la que usted puede marcar la diferencia, en todos los campos. Es una oportunidad para que comparta algo de usted mismo y lo ofrezca a cambio de amistad, en un viaje de descubrimiento".

