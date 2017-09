(Jesús Bastante/Agencias).- "¡Bienvenidos!". Esta es la llamada que cardenales como Tagle, Casaldáliga, Porras o el mismo Papa Francisco realizan a través de la campaña "Compartiendo el viaje", que Cáritas Internationalis lanzó ayer a todo el mundo, y que pide un pequeño vídeo o una imagen abriendo los brazos a los inmigrantes y refugiados.

"¿Sabía usted que si 20 millones de personas se tomaran por mano, rodearían nuestro mundo? Una sus manos a las de Caritas y las del Papa Francisco, con el fin de que todo el mundo abra sus abrazos para ayudar a los migrantes, en todas partes", reclama la campaña, que se está multiplicando a través de las redes con el hastag #sharejourney.

"Si puede, tome su foto con los BRAZOS ABIERTOS en una frontera, un puerto o un aeropuerto, incluso en un proyecto de Caritas. Una foto con los BRAZOS ABIERTOS delante de un monumento nacional o delante del Parlamento le recordará a su gobierno su responsabilidad de proteger a los migrantes y refugiados", solicita Caritas Internationalis.

Su presidente, Luis Antonio Tagle, presentaba ayer, en la Sala Stampa vaticana, esta iniciativa, que momentos antes había sido inaugurada por el Papa Francisco, quien abrió los brazos en mitad de la plaza de San Pedro para "abrazar" a toda la humanidad herida.

En sus palabras, el cardenal de Manila instó a los líderes políticos a abordar la inmigración como un problema "humanitario". "Esto no es solo un problema ideológico, político o institucional, es un problema humanitario. No se puede abordar si no crear espacios de encuentro con las personas que están siendo afectadas", incidió Tagle.

La campaña de Caritas Internacional es una iniciativa, apoyada por el Pontífice, cuyo objetivo es fomentar los lazos entre los inmigrantes y los países que los reciben.

Preguntado sobre el incumplimiento del compromiso de la Unión Europea para la reubicación y reasentamiento de 160.000 refugiados, Tagle ha subrayado que si bien desde Cáritas respetan "los procesos y las responsabilidades de los Gobiernos no solo de los países en particular sino de todo el continente Europeo" las políticas en materia de migración deben escuchar a sus protagonistas: los inmigrantes.

"La campaña es una invitación, especialmente para los líderes políticos: 'Salgan de sus oficinas y escuchen sus historias'", pidió Tagle.

'Compartiendo el Viaje' es una iniciativa solidaria que ha arrancado este miércoles 27 de septiembre de 2017 y que durará hasta septiembre de 2019 y que tendrá como objetivo generar espacios para que los migrantes y los ciudadanos de los países de acogida se reúnan y compartan historias y experiencias, con el objetivo de fortalecer vínculos.



Cáritas también invita a publicar fotografías con los brazos abiertos tomadas delante de un monumento nacional o delante del Parlamento para "recordar a los gobiernos su responsabilidad de proteger a los migrantes y refugiados".

Caritas Internationalis, una confederación mundial compuesta por 165 organismos nacionales para el desarrollo, es el brazo de la caridad de la Iglesia católica, la cual trabaja a nivel diocesano, nacional, regional e internacional, en temas como la pobreza, la migración, el cambio climático, el hambre, la salud y las emergencias.