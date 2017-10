XXXII Foro de Encrucillada: "Cuerpos esclavizados. Esclavitudes en el siglo XXI"

(Revista Encrucillada).- Las personas no somos cosas. Eso parece estar claro. Pero la verdad es que no lo está. Cuando un grupo de jóvenes sale a festejar una despedida de soltero no es infrecuente que acaben en un club de alterne. Lo mismo sucede con las jóvenes cuando contratan los servicios de un «boy». «Es sólo para divertirse». «No hay maldad». «Todo el mundo lo hace». Pero lo que si hay es consumo, precio, mercancía, uso y pago.

Quien paga manda. Y el que cobra obedece. Y en este caso el comercio es el cuerpo de la persona comprada o alquilada.

¿No son cosas las personas?

Fulanita me limpia la casa. Plancha la ropa y recoge a los niños en el cole. No tiene contrato, ni seguridad social, ni papeles, pero no importa porque somos nosotros quienes le hacemos un favor a ella dándole trabajo. Le pagamos en efectivo. Es decir, en negro. En dinero sin declarar. Y creemos que hacemos bien. Por lo menos, no demasiado mal. «Todo el mundo lo hace». «No hay maldad». «Ella saca beneficio».

El próximo 21 de octubre la Asociación Cultural «Encrucillada» celebrará su XXXII Foro en el Auditorio de Abanca, en Santiago de Compostela. De 10.00 a 19.00 h.

Se centrará, precisamente, en esta cuestión de tanta actualidad dado el creciente problema de la trata de personas. España es un centro europeo privilegiado de recepción y distribución de personas esclavizadas en todo el continente europeo.

El título del Foro es «Cuerpos esclavizados. Esclavitudes en el siglo XXI». Y contaremos con la presencia altamente cualificada de la prof. Carmen Meneses, experta en el problema de la prostitución, docente en la Universidad Pontificia Comillas. Y también con Elena Arce, de la Oficina de la Defensora del Pueblo, experta en explotación laboral.

El Foro tendrá por la tarde una mesa redonda en la que Lourdes Pazo, Mercedes Andrade y Olaia Rodil abordarán las cuestiones relacionadas con los vientres de alquiler, o empleo doméstico y la prostitución en Galicia.

El broche de oro lo pondrá la escritora y académica Marilar Aleixandre con un recital poético.