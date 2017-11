Una ONG recurre al Papa para cambiar la sede del Mundial de Qatar

La ONG argentina Fundación para la Democracia Internacional entregó al Papa Francisco un informe, que recopila las denuncias por trabajo esclavo que diversos organismos a nivel global detectaron en la preparación del mundial de fútbol de Qatar 2022, incluidos 2.000 muertos, y solicitó "ayuda" al pontífice para que se cambie la sede.

El presidente de la fundación, el empresario Guillermo Whpei, le entregó el informe en mano al pontífice en un encuentro privado de algunos minutos durante el congreso que la fundación pontificia Scholas Occurrentes hizo el jueves pasado en el Vaticano.

"El objetivo de mi visita al Vaticano era visibilizar la problemática de Qatar, y se pudo hacer con mucho éxito. Hubo muy buena recepción de parte del Papa y le comenté la situación concreta que es lo que nos preocupa y su relación con la esclavitud contemporánea", planteó Whpei en diálogo con Télam.

"Hablamos de la posible relación de Qatar con el terrorismo; de la relación geopolítica de los países árabes. Es además un mundial que viene desde su génesis con profundas sospechas de una designación viciada", agregó el empresario argentino.

En ese marco, Whpei afirmó que el objetivo de la ONG y del trabajo que están haciendo es buscar que la FIFA cambie la sede del mundial.

"Estamos ante una madurez suficiente para que se replantee la sede. Ya hay 2.000 muertos en la construcción", denunció.

"Yo lo veo a este Papa como un aliado incondicional en defensa de las causas nobles, por eso le pedí ayuda. La esclavitud es el gran tema y la gran deuda de la democracia", enmarcó Whpei, que recordó la existencia de 45 millones de esclavos en el mundo.

Consultado de porqué la denuncia sobre Qatar, teniendo en cuenta la globalidad del fenómeno, el empresario y presidente de la ONG planteó que en el país asiático "se está formalizando un sistema que es una esclavitud moderna oficializada. Además llevamos 2.000 muertos en la construcción de estadios y hoteles. No hay que exteriorizar a Qatar como un centro de diversión y festejo. No puede ser un lugar al que nuestros hijos vayan a gritar un gol", sentenció.

"Vamos a visitar las federaciones, países y embajadas, tocar puerta por puerta para que esto no se lleve adelante. Pero el punto de partida es la bendición de Su Santidad", afirmó.

El informe que recibió Jorge Bergoglio, de 28 páginas, que se titula "Detrás de la pasión" y al que accedió Télam en Roma, denuncia "la trama de la esclavitud moderna y corrupción que se esconde atrás del fútbol".

En el escrito, la ONG recopila denuncias de Amnistía Internacional y otros organismos sobre la supuesta precarización laboral de inmigrantes en la construcción de los estadios y hoteles con vistas a la Copa del Mundo que se hará en suelo asiático.

Así, el informe detalla "el impago o retraso en el pago de salarios"; "las condiciones de trabajo y alojamiento"; la "retención de pasaportes"; las "condiciones engañosas de contratación" y pone el acento en "la responsabilidad de la FIFA".

También se hace un recorrido por las adecuaciones del gobierno qatarí a las denuncias y recomendaciones recibidas, como forma de hacer "un llamado a posicionar la mirada sobre las violaciones de los derechos humanos en los trabajadores migrantes en Qatar".

