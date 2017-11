'Del descarte a la participación'

La decimocuarta edición de la Semana Solidaria tratará de desmontar la "cultura del descarte" presente en nuestras sociedades. Son numerosos los colectivos que a diario son lanzados a las cunetas de nuestras calles porque ya no interesan, no son productivos, no añaden "valor añadido".

Ancianos, discapacitados, niños, mujeres, refugiados... las personas inmersas en procesos de exclusión social son las afectadas por esta realidad.

Pero no solo a nivel individual. También a nivel internacional se produce este fenómeno del descarte. Países y regiones enteras se ven afectadas por este proceso de marginalización que pretende desechar todo aquello que no da beneficio al sistema neoliberal capitalista. Regiones de África, Asia y América Latina viven situaciones de extrema necesidad sin que se les preste la ayuda y atención necesarias.

En esta edición analizaremos cómo funciona esta sociedad del descarte y daremos voz a proyectos e iniciativas que pretenden superarla y poner los cimientos para construir relaciones basadas en la participación y la inclusión.

También tendremos expuesta durante 15 días la exposición de fotografías "FRAGMENTOS LUIS VALTUEÑA". Es una selección de imágenes galardonadas en las últimas ediciones del Premio Internacional de Fotografía "Luis Valtueña".

Este prestigioso galardón organizado por la ONG "Médicos del Mundo" congrega a los/as mejores profesionales del fotoperiodismo para abordar distintos temas como pueden ser "la acción humanitaria, la cooperación internacional, la exclusión social, la vulneración de los derechos humanos, los conflictos armados, los desastres naturales, las poblaciones refugiadas o inmigrantes o los colectivos excluidos".