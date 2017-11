La Iglesia española acoge cada año a más de 175.000 refugiados e inmigrantes

(Jesús Bastante).- Más de 9.000 instituciones asistenciales y caritativas de la Iglesia católica prestan ayuda a millones de personas, "católicos y no católicos". Así presentó el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (AcdP), Carlos Romero, el XIX Congreso Católicos y Vida Pública, que entre el 17 y el 19 de noviembre se celebrará en Madrid bajo el lema 'La acción social de la Iglesia'.

El acto de presentación del mismo corrió a cargo del vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, quien glosó algunos de los datos que hacen de la Iglesia católica una de las principales generadoras de solidaridad en nuestro país. Así, entre otros apuntes, recalcó cómo los católicos acogen a más de 175.000 refugiados e inmigrantes cada año, pese a que el Gobierno todavía no ha dado su plácet a los ansiados corredores humanitarios.

Para Barriocanal, el 'Católicos y Vida Pública' "es un congreso relevante, entre otras cosas, por su capacidad de unir distintas sensibilidades, dentro y fuera de la Iglesia". Y es que, admitió, "a veces es más difícil juntarnos los de dentro, que hablar con los de afuera. Y este congreso cumple con esta función".

Sobre el tema del simposio, el gerente del Episcopado criticó las dos posturas que, en su opinión, "contaminan" la acción social a la Iglesia. En primer lugar, aquellos que "la desconocen" y que, por ello, "exigen a la Iglesia que no se meta donde nadie la llama, que no hable de política, de economía, de relaciones sociales... que lo que tiene que hacer es rezar". Y, del otro, "aquellos cuyas convicciones le llevan a un compromiso social, pero tratando a la Iglesia como si fuera una ONG más, separada del mensaje del Evangelio".

"Ni una ni otra -concluyó Barriocanal.- El Evangelio es ante todo una buena noticia, un acontecimiento de un Dios encarnado, que sale a tu encuentro y te dice que no estás solo. Y cuando descubres que Dios te ama intensamente, eso te cambia la vida, y lo primero que haces es contarlo".

"Si yo me he sentido amado, lo único que puedo hacer es intentar devolver aquello que he recibido. Y descubrir en el prójimo, y fundamentalmente en el más desfavorecido, en el enfermo, en el que nadie hace ni caso, la presencia viva de Cristo (...). De ahí nace la acción social de la Iglesia", reivindicó Barriocanal, quien intentó glosar "qué hace la Iglesia por la sociedad".

Y es que los datos son abrumadores. Barriocanal sólo citó algunos de ellos: 2.400 centros educativos, 15 universidades, más de 3.100 bienes de interés cultural... "pero la acción social de la Iglesia se concreta en las periferias existenciales, allí donde se hace presente el rostro sufriente de Cristo", recalcó. Con los ancianos, los que están solos, las víctimas del paro o la pobreza; los presos, discapacitados o enfermos; "los no nacidos o los que sufren la violencia cada día".

Asimismo, ha destacado la importancia de los valores que transmite el Evangelio y que, a su juicio, "han tenido mucho que ver en la forma en que España ha respondido a los momentos tan duros de la crisis económica". En concreto, se ha referido al soporte que han supuesto las familias españolas.

Sobre estos temas reflexionará el XIX Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en Madrid, girará en torno a 'La acción social de la Iglesia' y contará con testimonios, ponencias y mesas redondas en las que participarán periodistas, médicos, abogados, presidentes de ONG y fundaciones y voluntarios.

El director del Congreso, Rafael Ortega, ha explicado que lo que les ha animado a abordar este tema en esta edición ha sido una frase del Papa Francisco: "Una Iglesia sin caridad no existe".

"Queremos hablar de la acción social de la Iglesia porque en estos momentos están sucediendo cosas muy graves en nuestro país y en todo el mundo. El laicismo campa a sus anchas y sobre muchos lugares se cierne la amenaza terrorista", ha indicado Ortega. También ha recordado la exhortación del Papa Francisco a escuchar el grito de los excluidos, los marginados y los refugiados.

