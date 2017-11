Andrea Riccardi sobre Cataluña: "No se han dado las condiciones para una mediación"

(Jesús Bastante/Ep).- "No se han dado las condiciones para una mediación". El fundador de la Comunidad de Sant'Egidio, Andrea Riccardi, recordó ayer en Barcelona que, pese a lo publicado sobre una supuesta intervención de esta organización para serenar el ambiente entre Generalitat y Gobierno, "para hacer una mediación hace falta el interés de ambas partes, y me parece que no hay el interés de dos partes".

Durante una conferencia en la que apostó por abrir vías legales hacia Europa para los migrantes, Riccardi reclamó a España a aprobar los corredores humanitarios que ya funcionan en Italia, Francia, Bélgica y San Marino, y reivindicó que nuestro país "ha hecho mucho sobre la cuestión migratoria".

Sin embargo, buena parte de las preguntas posteriores giraron en torno a la cuestión catalana. "Tenemos que crear pronto una Europa más cohesionada, con políticas comunes exteriores", recalcó Riccardi, quien admitió que conoció, a través de los medios, el interés de la Generalitat. Pese a ello, recordó que históricamente Sant'Egidio no han realizado mediaciones dentro de Europa.

Por su parte, y preguntado por el particular, el prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, Dario Edoardo Viganò, se ha remitido a la posición de los obispos españoles, en relación a la crisis catalana, y ha precisado que "la Iglesia no hace política" sino que está llamada a subrayar la importancia de "construir relaciones positivas entre todos".

"La Iglesia no hace política sino que está llamada a enfatizar la importancia de construir relaciones positivas entre todos", ha indicado Viganò. En todo caso, el prefecto de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede se ha remitido a la posición de la Conferencia Episcopal Española sobre este asunto.

Precisamente, los obispos españoles se pronunciaron sobre la situación en Cataluña el pasado mes de septiembre a través de un comunicado aprobado por la Comisión Permanente, en el que hacían un llamamiento al diálogo ante la "grave" situación que se vive en Cataluña y pedían evitar decisiones y actuaciones "irreversibles" y de "graves consecuencias". Además, se ofrecieron a colaborar en este diálogo en favor de "una pacífica y libre convivencia entre todos".

Asimismo, el pasado 27 de octubre, unas horas después de que el Parlament catalán declarara la República catalana independiente, el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, declaró su amor por Cataluña, España y Europa y pidió "evitar la confrontación".

Desde el Vaticano no ha habido un pronunciamiento oficial aunque el pasado mes de octubre, aunque fuentes de la Embajada de España ante la Santa Sede aseguraron que el Papa Francisco defendió la legalidad ante el nuevo embajador, Gerardo Bugallo.