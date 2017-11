Cáritas insta a la Cumbre Social Europea a utilizar el Pilar de los Derechos Humanos para erradicar la pobreza juvenil

(Cáritas).- Con la vista puesta en la celebración, hoy, de la Cumbre Social Europea, Cáritas Europa ha instado a los participante en esa cita a "aprovechar la oportunidad y a utilizar el Pilar de los Derechos Sociales para erradicar con la pobreza juvenil".

Este llamamiento tuvo lugar ayer en Bruselas, durante una rueda de prensa en la que se ha presentado los resultados de una encuesta sobre la pobreza juvenil realizada por 17 organizaciones nacionales de Cáritas en Europa.

Este acto informativo contó con la participación de Allan Larsson, asesor especial sobre el Pilar de los Derechos Sociales de la Comisión Europea; Heather Roy, secretaria general de Eurodiaconia; el obispo Per Eckerdal de la Iglesia Luterana Sueca; y Jorge Nuño Mayer, secretario general de Cáritas Europa.

Fenómeno de los sinkies

Entre otras constataciones, la encuesta revela el surgimiento de un nuevo fenómeno de pobreza juvenil que Cáritas Europa ha acuñado como "sinkies" (Single Income, No Kids): ingresos únicos y sin hijos. El término se refiere a las parejas jóvenes sin hijos que trabajan a la vez pero que, cuando se combinan sus salarios, apenas ganan el equivalente a un ingreso único decente.

"La aparición de sinkies es una señal extremadamente grave que los responsables políticos deben tomar muy en serio. Esta será la primera generación en décadas que corre el riesgo de estar en peores condiciones que sus padres, lo que traerá profundas consecuencias para la cohesión social, los modelos sociales y los sistemas de protección social. Corremos el riesgo de una sociedad que se hunde si no se toman medidas ahora", ha alertado Jorge Nuño.

Los resultados de la encuesta muestran que:

- Por primera vez en décadas, es probable que las generaciones más jóvenes tengan menos oportunidades y estén peor que sus padres, ya que los empleos son más escasos, los salarios más bajos y las condiciones de trabajo más deficientes.

- Las sociedades europeas han abandonado su compromiso con la cohesión social y están haciendo caso omiso a las generaciones más jóvenes.

- Los jóvenes a menudo son discriminados y tienen dificultades para acceder a derechos básicos, como el derecho a la vivienda y el derecho a acceder a un empleo de calidad.

- La prolongada crisis económica y los cambios posteriores introducidos en los mercados laborales han afectado más a los jóvenes. Por ejemplo, en términos de contratos laborales, salarios, condiciones de trabajo y acceso a la protección social.

- Los jóvenes padres solteros, especialmente las madres solteras, han sido identificados por la encuesta como el grupo más vulnerable y expuesto a la pobreza y la exclusión.

- La legión de NEETs (Not in Employement, Education or Training) --jóvenes que no están en el mercado laboral, en el sistema educativo o en ciclos de capacitación- ahora se está uniendo al nuevo fenómeno de los sinkies. A diferencia de dinkies, un término acuñado en la década de los 80 para describir a las parejas que ganan un doble ingreso y eligen no tener hijos, los sinkies en realidad podrían desear tener hijos, pero simplemente no puede pagarlo.