Mensajeros de la Paz rinde homenaje a Tarancón, el cardenal de la Transición

(Mensajeros de la Paz).- En el marco de la conmemoración de los 110 años del nacimiento del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, Mensajeros de la Paz, la ONG del padre Ángel, ha organizado en la madrileña iglesia de San Antón (Hortaleza, 63) una semana-homenaje al cardenal de la Transición española. Del lunes 20 al viernes 24 de noviembre, una serie de actos culturales reflexionarán sobre su figura y su papel no solo religioso, sino determinante también para la política de la época.

El lunes, día 20, se inaugurará la semana de homenaje con un encuentro a las 19.30 con el cardenal Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, moderado por el director de Religión Digital, José Manuel Vidal.

A continuación, se presentará el programa en una rueda de prensa en la que intervendrán de nuevo Maradiaga, el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid; Julio Rimoldi, presidente de la Fundación Pro Futuro; Juan J. Tarancón, sobrino del cardenal Tarancón, y padre Ángel. El moderador será el periodista Jesús Bastante, redactor-jefe de Religión Digital.

El martes, día 21, tendrá lugar a las 20.00 una mesa redonda en la que se abordarán los vínculos de Tarancón con la política durante la Transición. Moderará Cándido Méndez, ex secretario general de UGT, e intervendrán María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno; José Bono, ex presidente del Congreso; y Marcelino Oreja, ex ministro.

La semana se completará con la proyección (el miércoles 22 a las 19.30) de la película Tarancón, el quinto mandamiento, producida por RTVE, y con el I Encuentro Internacional de Periodistas Pro Papa Francisco, el jueves 23.

Dicho encuentro dará comienzo a las 16.30, con la conferencia ‘¿Cómo aprovechar las sinergias para apoyar a Francisco desde los medios?', de Antonio Spadaro, sj, director de La Civiltà Cattolica. A las 17.30, se hará lectura pública del manifiesto "pro Francisco" de los periodistas reunidos en el encuentro, y una hora después habrá un coloquio (‘Tarancón, el cardenal de la España conciliar y postconciliar'). Moderado por Juan María Laboa, catedrático de Historia de la Iglesia, en él intervendrán el padre Ángel y Julio Rimoldi, junto al cardenal Estepa, arzobispo emérito castrense.

Una exposición fotográfica, cedida por la Diputación de Castellón, ofrecerá un repaso a la biografía de Tarancón durante toda la semana-homenaje, pudiendo visitarse en la nave de la iglesia hasta el viernes 24.

Con estas jornadas, la Asociación Mensajeros de la Paz pretende generar debate social sobre la Transición y sus actores, pero sobre todo poner en valor a un personaje inspirador tanto en el plano cultural (también fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua) como en el religioso.

"Igual que el papa Francisco, Tarancón fue un hombre moderno y es un símbolo de defensa radical de la paz durante la dictadura y de la reconciliación en la Transición", opina el padre Ángel, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. "Queremos reivindicarle, y agradecerle que apoyara la creación de Mensajeros de la Paz como ONG laica inspirada en valores cristianos", concluye.

Todo el programa, que se desarrollará dentro de la iglesia de San Antón de Madrid (Calle Hortaleza, número 63), es gratuito y de entrada libre. Los actos se podrán seguir por streaming.