Martín Berasategui preparará la cena de Nochebuena de los sin techo de Mensajeros de la Paz

(J. Bastante/Agencias).- El Rey entre los más pobres. Así llegó al mundo el Niño Dios. La cena de Nochebuena es la más cuidada del año, la más familiar, la que todos recuerdan. Un día triste para las personas sin hogar, las víctimas de la cultura del descarte. Frente a ello, un año más, Mensajeros de la Paz ha organizado una cena de lujo para doscientos 'sin techo', preparada por los mejores cocineros del mundo, que atesoran ocho estrellas Michelín: Martín Berasategui, Erlantz Gororstiza e Iván Cerdeño.

El salón del baile del Círculo de Bellas Artes es el lugar indicado para esta cena tan especial, donde se servirá un menú a la altura de la ocasión: Sopa de bocata de jamón, jarrete de cerdo asado con puré de patata especial y, de postre, tiramisú Astigarraga.

Berasatequi y el padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, presentaron este mediodía estos menús solidarios, que por tecer año consecutivo cuentan con la colaboración del Grupo Tello Alimentación, y que además de en Madrid se repartirán por los diferentes comedores sociales que gestiona la ONG en Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias. "Es un sueño cumplido", destacó el padre Ángel.

"Intentamos que no se pierda la dignidad, y la dignidad está en que no se tenga que comer siempre en un plato de plástico con cucharas de plástico, sino de verdad, con vasos de cristal y con cubiertos no desechables", destacó el sacerdote, quien agradeció a Berasategui la elaboración de este menú exclusivo, realizado "con productos que la gente pudiente puede tener en casa" y que es posible hacer para que "mucha gente" pueda comer "lo caliente, caliente, lo tibio, tibio y lo frío, frío", según ha explicado el cocinero a Efe.

"La gente que viene a mi restaurante puede venir el día que quiera para ver la obra de Martín Berasategui y soy un privilegiado, pero me siento más privilegiado de ser el cocinero elegido para esta noche y hacer ese menú que tanto me ha tocado la fibra", afirmó, emocionado, el chef, quien se definió como "un cocinero que tiene la misma altura de pie que estas 200 personas sentadas".

El menú ideado por Berasategui, que en Nochebuena cocinarán treinta profesionales de su equipo, está pensado "para transportar desde las cocinas, desde el servicio, la bebida y la limpieza, toda la felicidad que tiene este oficio y que a mí durante 57 años me ha hecho tan feliz". De conseguirlo, se alzará con su "estrella más importante".