La UPSA denuncia la discriminación y desigualdad de la comunidad gitana

(UPSA).- Con motivo del lanzamiento de la campaña de sensibilización 'Partir de cero', la Fundación Secretariado Gitano presentó en la UPSA un evento para concienciar a la sociedad sobre la desigualdad y discriminación que todavía sufre la comunidad gitana.

Durante el acto, se analizó la situación actual de la comunidad gitana en materia de educación, empleo, vivienda o salud.

La directora del Servicio de Voluntariado destacó la necesidad de promover "esa igualdad de oportunidades, que todavía nos queda un poco lejana. Por ejemplo, solo el 2% de la comunidad gitana accede a estudios superiores".

Por su parte, la coordinadora de FSG detalló el objetivo de la campaña: "su contenido es sobre la discriminación y la posibilidad de imaginar una ciudad cero, sin prejuicios, que es el ideal donde tenemos que ir".

Presentación campaña nacional 'Partir de Cero'

La FSG ha desarrollado una campaña de sensibilización 'Partir de Cero' a través de un vídeo (publicado en la web: www.partirdecero.org) y de un cuento, con el objetivo de concienciar sobre la desventaja que sufre la comunidad gitana.

El vídeo, en el que ha participado con su voz el actor Antonio Resines, parte con 750.000 visualizaciones en negativo (cifra que representa aproximadamente el número de personas gitanas que viven en España).

Esta campaña de sensibilización tiene otro elemento esencial, el cuento Partir de Cero, escrito por Màxim Huerta e ilustrado por Carlos Salgado. Ambos, corto y cuento, tienen como protagonista a Samara, una joven gitana que representa a todos los jóvenes que se esfuerzan por alcanzar la igualdad de oportunidades.

Además, los organizadores han presentado el Decálogo para una Ciudad Cero, un manifiesto al que todo el mundo se puede unir en la web para conseguir construir una sociedad en la que nadie parta con desventaja.

Mesa redonda

En la mesa redonda han participado: la orientadora educativa de la FSG, Alba Gil Gallego; el técnico de empleo de la FSG, Raúl Bermúdez Cerreduela; la orientadora educativa y antigua alumna de la UPSA, María Rodríguez Navarro, y el educador social en prácticas y alumno de la UPSA, Daniel Marcos Alonso.

Durante las intervenciones, se han planteado varias cuestiones de fondo que afectan a la comunidad gitana como: las oportunidades sociales o familiares, la educación, el empleo, la discriminación y la legislación.

Los integrantes de la mesa han reconocido que: "no partimos de cero, entendiendo por cero la ciudad donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades". Para la orientadora educativa "no se atiende la diversidad en las aulas y el sistema educativo no tiene en cuenta que las comunidades están formadas por muchas culturas diferentes. Ni se atiende, ni se respeta y muchas veces ni se valora".

También, se ha referido a 'los centros guetos' de muchas ciudades donde el 100% de la población es gitana "y esto es un problema porque no hay diversidad y da fruto a una sociedad segregada, no inclusiva". Y ha reconocido la escasa formación del profesorado: "a los maestros no se les forma para atender la diversidad cultural y con los prejuicios que todos tenemos, condiciona la vida de los niños". La orientadora ha destacado la necesidad de tener escuelas inclusivas: "entendiendo la diversidad como un valor y acercándonos a nuestros vecinos. Ya que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta a la comunidad gitana, ni se les hace partícipes".

Por su parte, el técnico de empleo de la FSG ha comentado ejemplos diarios de discriminación en la búsqueda de empleo por ser gitano. Para el técnico, "es necesaria la sensibilización y que en cada casa surja el debate". Pero hay una tercer punto importante que Bermúdez Cerreduela ha querido destacar: "el racismo está tipificado como un delito. Por lo que debe haber una legislación que se cumpla".

El técnico ha reconocido que existen 'empresas cero' que emplean también a las personas gitanas. Y ha detallado la función del 'área de no discriminación e igualdad de trato' de la FSG, que desarrolla la normativa europea, en la que una persona que sufre prejuicios puede denunciarlo "este año tenemos 212 denuncias, que solo es un 10% de los casos que suceden día a día".

El orientador en prácticas y alumno de la UPSA, también ha destacado la necesidad de una formación específica en diversidad: "seguimos con un modelo educativo tradicional centrado en lo antiguo. Tendría que haber nuevos modelos con profesores más abiertos de mente, evitando la introducción de un curriculum oculto, de racismo, machismo, etc.".

Para los miembros de la mesa 'la ciudad cero, la ciudad ideal' sería el espacio en el que "se eliminaran etiquetas, sin discriminación". Y animaron a todos a realizar "un examen de conciencia y ver qué prejuicios tenemos y cómo van a afectar a nuestra comunidad más cercana". También insistieron en "hacer visibles todas las actitudes racistas y xenófobas que vemos a diario, denunciarlas y defender a los que no se les permite tener voz".