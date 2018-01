Homenaje en Madrid a Pedro Casaldáliga, "el obispo de los pobres"

(Mensajeros de la Paz).- El Ateneo de Madrid (Calle del Prado, número 21) acogerá, este jueves día 1 de febrero a las 12:00, en su Sala Espacio Prado, la presentación en rueda de prensa de un nutrido programa de actividades culturales en homenaje a Pedro Casaldáliga. Impulsado por Mensajeros de la Paz, la Asociación Tierra Sin Males y Religión Digital, el homenaje arranca en el mes en que Casaldáliga, "el obispo de los pobres", cumple 90 años.

En este acto de presentación en el Ateneo, intervendrán María Victoria Caro, vicepresidenta de la Sección de Literatura del Ateneo; Eduardo Lallana, presidente de Tierra Sin Males; José Manuel Vidal, director de Religión Digital, y el padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz.

No es la primera vez que el padre Ángel reivindica la figura de Pedro Casaldáliga, internacionalmente reconocido -aunque no lo suficiente- por ser misionero, un excelente poeta y obispo de São Felix do Araguaia (Brasil).

En el mismo Ateneo (Sala Espacio Prado), podrá verse la exposición "Pedro, su gente y su paisaje", del fotógrafo Joan Guerrero, visitable hasta el día 14 y presentada por el autor el día 1 a las 17:00. Por su parte, el día 8 a las 19:00, la Universidad Carlos III de Madrid acogerá la mesa redonda "Perfil personal e intelectual de Pedro Casaldáliga", en la que participarán Juan José Tamayo, José María Concepción, Mari Pepa Raba y Eduardo Lallana.

Las actividades continuarán el día 9 a las 20.00 en el Salón de actos del Ateneo, con la velada poético-musical "Me llamarán subversivo", un espectáculo producido por el grupo ‘Poesía necesaria'. En marzo, el viernes 16 a las 20:00, los organizadores invitan a disfrutar de "Quilombos" (en el teatro del Colegio Valdeluz de Madrid), un musical inspirado en la denuncia que Casaldáliga hace de las formas de esclavitud modernas.

Por último, en la iglesia de San Antón (Calle Hortaleza, número 63), el padre Ángel celebrará una eucaristía el jueves 15 de febrero a las 19:00, en memoria fraterna del obispo que, a pesar de su edad, sigue viviendo al lado de los últimos.