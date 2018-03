Tíscar Espigares: "En tiempos de bulos y de postverdad, los pobres son un criterio de verdad"

(Jesús Bastante).- "Amamos nuestra ciudad, y amamos a la gente que vive en ella". Las palabras de la responsable de la Comunidad de Sant'Egidio, Tíscar Espigares, sirvieron como pórtico para la presentación de la Guía 'Dónde comer, dormir, lavarse en Madrid', que por octavo año editan este movimiento y la Fundación SM.

El acto, celebrado en la iglesia de las Maravillas, en pleno barrio de Malasaña, fue un reflejo de lo que es esta ciudad. Personas de todas las edades y condiciones sociales y económicas, con un especial protagonismo para los excluidos de la sociedad, aquellos más afectados por la cultura del descarte.

Acompañaron a Tíscar Javier Palop, presidente de la Fundación SM, y Javier Cuevas, Episcopal para la Acción Caritativa de la Iglesia, y Delegado Episcopal en Cáritas Madrid. En su intervención, la responsable de Sant'Egidio destacó cómo "en estos tiempos de bulos y de postverdad, los pobres son un criterio de verdad. Nos enseñan la realidad de la vida".

Sobre la guía, la profesora subrayó cómo no se trata únicamente de información sobre el aseo, lugares donde dormir o alimentarse, sino también de odispensarios médicos, centros de orientación para el empleo, trámites, asesoramiento... "y también una red de bibliotecas públicas, porque estas personas necesitan libros, internet, poder ver películas, informarse".

En total, "más de 300 direcciones amigas a las que dirigirse", en una guía que está en permanente actualización y que se puede descargar en la web de Sant'Egidio. El millar de ejemplares editados en papel se agotarán enseguida.

Más allá de la información de servicio, los datos. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, 13 millones de personas que viven en España tienen riesgo de pobreza. "Un 30%, cifras que no han hecho sino aumentar desde el comienzo de la crisis", destacó Espigares.

"Ser joven y extranjero es la peor posible para obtener un futuro en España", subrayó la experta. Son "los nuevos europeos, los que vienen de fuera, pero viven entre nosotros". Para ellos, el riesgo de caer en la pobreza es del 60%.

Y más en las grandes ciudades, donde "cada vez vivimos más aislados". "La gente está cada vez más sola. Así, cuando llegan los problemas, si estás solo es más fácil acabar en la calle, si se da una ruptura familiar, una pérdida de trabajo, y más si son emigrantes. Cuando uno está sol, todo es mucho más difícil".

"Estamos asistiendo al debilitamiento de las fuerzas integradoras de la ciudad, comenzamos a desconfiar de los diferentes, lo que genera esos muros, que no siempre son visibles", denunció. Frente a esa realidad, la imperiosa necesidad de "vivir juntos", como explica el Papa Francisco, al que Tíscar Espigares definió como "la encarnación del Concilio Vaticano II en plena era de la globalización. Es el Papa de la Iglesia pueblo, no de la Iglesia élite, que aboga por la pluralidad, por la armonía en la diversidad".

"Ninguno de nosotros es una isla", dice el Papa, y también la Comunidad de Sant'Egidio. "Cuando existe el nosotros, comienza una revolución". Esta guía quiere "contribuir a fomentar esa conciencia del 'nosotros', y lo hace a partir de los pobres", culminó Tíscar Espigares.

Porque "Madrid será una ciudad más abierta y habitable, cuanto más esté con los pobres". "Una ciudad que esconde a los pobres se niega a sí misma. Los pobres pueden ayudar a sacar lo mejor de una sociedad".

Por su parte, Javier Palop destacó que se trata de "una guía completa para encontrar dónde comer, dónde dormir, dónde lavarse, dónde curarse, a qué centros de acogida y orientación dirigirse, y todos los recursos de las redes de asistencia social en Madridy la Comunidad de Madrid. También, asesoramiento en la búsqueda del empleo".

Pero es mucho más. "Es una herramienta, no una guía turística. Sirve de brújula para buscar lugares muy importantes. Sólo mirando el índice, expresa verbos muy evangélicos", destacó el presidente de la Fundación SM.

Sobre Francisco, Palop destacó que "es un Papa sin miedo, y nuestros desencuentros, casi siempre, tienen su base en el miedo. Me fascina su capacidad de no temer, su enorme confianza en Dios. Y que no se cansa de hacer gestos de encuentro, también y sobre todo, con los distintos".

Finalmente, Javier Cuevas apuntó que esta guía "es un signo de esperanza para aquellas personas que, en nuestra ciudad, viven con mucha dificultad". "En una ciudad tan hostil, siempre hay puertas abiertas, frente a tantas puertas cerradas, rostros vivos que se enriquecen con la fragilidad".

Para el vicario episcopal de Cáritas, "tenemos una buena ocasión para convertir los corazones de piedra en corazones humanos". "Es un camino cierto y verdadero de cambio", recalcó. "No olvideis la hospitalidad. Nuestra ciudad está llamada a abrir puertas".

Sobre el Papa, Cuevas apuntó que "Francisco no tiene miedo porque tiene fe, fe en el distinto y en el futuro de la Humanidad".

La guía se puede descargar gratuitamente aquí: