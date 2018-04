Cardenal Tagle: "¡Todos tenemos sangre de migrantes!"

(C.D./Vatican News).- Apreciar la "complejidad" del fenómeno, salir al encuentro de los migrantes y refugiados y hacer memoria de la historia de migración que cada persona, cada nación, alberga. Solo siguiendo estos pasos podremos abordar como sociedad el gran desafío del flujo migratorio alrededor de nuestro mundo, según el cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila y presidente de Cáritas Internationalis, quien acaba de anunciar una nueva semana de acción a favor de los migrantes dentro de la campaña "Compartir el viaje", del 17 al 24 junio próximos.

¿Por qué para Cáritas Internationalis y para el Papa Francisco es tan importante acoger a los migrantes?

El fenómeno de la migración humana no es nuevo, pero en nuestro tiempo contemporáneo es un fenómeno dramático por el número de los migrantes forzados y refugiados. El Papa Francisco y Cáritas Internationalis tienen este programa por dos motivos: el primero es de carácter humanitario. Sí, la migración es un fenómeno, una idea, un concepto, pero a la base está el hecho de que los migrantes son personas. Para dar un rostro humano a un fenómeno, a un concepto, debemos acoger a los migrantes.

El segundo motivo es la fe. En la Biblia, el Pueblo de Israel estaba compuesto por refugiados, migrantes en Egipto. El Señor ha cuidado a este pueblo pobre y lo ha guiado hacia la libertad y Jesucristo se ha identificado Él mismo con los extranjeros, con los migrantes.

¿Cómo está andando "Share the Journey"? ¿Cuáles son sus esperanzas para esta campaña, también para la semana de acción global en junio?

"Share the Journey", "Compartir el viaje", es un proyecto internacional de la Cáritas. Estamos orgullosos de que el Santo Padre haya inaugurado el programa el año pasado. Estoy igualmente encantado de ver que en varios lugares del mundo, en varios países del mundo donde existen Cáritas locales, parroquiales, el programa sigue adelante.

El programa de la Cáritas ha dado aliento a las parroquias para acoger, proteger e integrar a los migrantes. Nosotros esperamos la semana de acción en junio, que será un momento no sólo simbólico, sino también efectivo.

Por ejemplo, en Manila, no tendrá lugar sólo un almuerzo con los migrantes sino también una reunión con los estudiantes que vienen de países extranjeros. También en las universidades, en las escuelas está "Share the Journey". No hay que olvidar nuestra historia común con los migrantes. ¡Son mis hermanos y mis hermanas!

¿Qué quisiera decir a quienes tienen miedo de los migrantes y a los gobernantes que levantan muros para detener la inmigración?

Mi primera palabra es apreciar la complejidad del fenómeno de la migración. No es una cuestión simple. La segunda palabra es encontrar a los migrantes, a los refugiados. A menudo, el miedo hacia la migración no es fundamentado, pero la mentalidad cambia cuando las historias humanas abren mis ojos a mi propia historia y veo a mí mismo en los otros. De este modo, comenzamos a compartir la misma historia, el viaje, juntos. La tercera palabra es memoria. Todos nosotros, todos los países del mundo tienen una historia de migración. Mi abuelo era un migrante que fue de China a las Filipinas. ¡Todos nosotros tenemos sangre de migrantes! No hay que olvidar esta historia común y ver en cada migrante un abuelo, una abuela. No son extranjeros: son mis hermanos y mis hermanas.

Cardenal Tagle, usted es presidente de Cáritas Internationalis desde hace tres años. ¿Qué está recibiendo de esta experiencia? ¿Es feliz?

Cuando recibí la noticia de mi elección, tuve algunas dudas. No estaba preparado, no me sentía capaz de gobernar una confederación internacional como Cáritas Internationalis. Pero acepté el nombramiento, la elección, con fe. Sinceramente, quisiera decir que estos tres años han sido un periodo de educación y formación para mí. Espero haber dado una contribución a la confederación por lo menos en algunas cosas. Para mí, la experiencia más significativa es mi continua formación y educación gracias a las personas de Cáritas, a los pobres, a las personas que sufren que me han dado lecciones de esperanza, de amor. Un amor que queda en medio del sufrimiento y de la miseria. ¡Soy un "estudiante", no el presidente de la Cáritas!