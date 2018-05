Cáritas propone "ir contracorriente" para "convertirnos en motor de cambio de la sociedad"

(Cáritas).- Bajo el lema "Tu compromiso mejora el mundo", Cáritas invita a vivir la celebración del Día de Caridad -que este año se celebra el 3 de junio, fiesta del Corpus Christi- yendo contracorriente para convertirnos en motor de cambio de la sociedad y para centrar nuestra vida en el ser con los demás y para los demás.

Como se señala en los materiales editados para esta jornada, se trata "de una propuesta de vida para ser feliz, que pasa por vivir un compromiso que da sentido a los pequeños gestos imperceptibles, a comprometerse es un modo de ser y estar en el mundo inspirado en el Evangelio de Jesús, basado en el amor y el servicio a los demás, con mirada compasiva y gesto de ternura en nuestra entrega a los más débiles y pobres".

Todas las Cáritas rinden cuentas

Por ese motivo, la celebración del Día de Caridad es, para Cáritas, la ocasión propicia para poner en valor la vida que se entrega a los más pobres y frágiles a través de todos los proyectos e iniciativas que se llevan a cabo en cada una de las 70 Cáritas Diocesanas que integran la Confederación en España.

Este es el momento del año en que, además de solicitar la solidaridad económica de los ciudadanos (el importe de las colectas dominicales del 3 de junio se destinan a Cáritas), en todos los puntos del país se rinden cuentas públicas de la actividad desarrollada para proteger la dignidad y los derechos de quienes están en situación de mayor precariedad.

Según señalan los datos de la última Memoria confederal, Cáritas Española destinó un total de 358 millones de euros a sus programas sociales. Estos fondos, el 75 por ciento de los cuales proceden de aportaciones privadas, permitieron mejorar las condiciones de vida, la dignidad y los derechos de 1.786.071 personas en España y otras 1.722.248 en proyectos de cooperación internacional. En total, más de 3,5 millones de personas pudieron recuperar la esperanza con el apoyo de casi 85.000 voluntarios y 4.800 trabajadores contratados, repartidos en una red estatal integrada por casi 6.000 Cáritas Parroquiales.

Esta puesta en común del trabajo de Cáritas sirve para dar visibilidad a esa misión que, en palabras del papa Francisco, tienen las parroquias, "que están llamadas a estar más cerca de la gente, para que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la misión". Por eso, no se trata tanto de presentar datos como de aprovechar ese ejercicio de transparencia para acercar a la sociedad la realidad y el rostro de las personas que Cáritas acompaña a través de sus proyectos.

Pistas para un "compromiso que mejora el mundo"

Con motivo del Día de Caridad, Cáritas lanza varias pistas para vivir ese "compromiso que mejora el mundo", inspiradas en el mensaje de la Comisión Episcopal Pastoral Social para esta jornada, como son:

1. Vivir de forma comprometida: conocer la realidad de nuestro barrio y nuestra ciudad; no dejar que las situaciones injustas o dolorosas nos sean indiferentes; luchar contra por la apatía.

2. Vivir contracorriente y asumir riesgos, participando y comprometiéndose en el trabajo, en el colegio de nuestros hijos, en la comunidad de vecinos, en la parroquia, en algún proyecto social, en iniciativas ciudadanas para mejorar la convivencia.

3. No colaborar con un modelo de sociedad que pone el valor del poder y del dinero por encima de las personas: no comprar más de lo que realmente necesitamos; compartir no porque nos sobre lo que tenemos, sino porque es un acto de justicia que todos podamos acceder a lo que necesitamos para vivir. Compartir nuestros bienes, nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro conocimiento porque esa riqueza puede mejorar la vida de otras personas.

4. Denunciar aquellas situaciones donde los derechos de las personas son vulnerados: dedicar tiempo para formarnos un criterio sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y participar con otros en asociaciones, plataformas o acciones que construyan una ciudadanía más responsable.