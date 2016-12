Brandmüller marca distancias con Burke y asegura que no es el portavoz de los cardenales díscolos

(Cameron Doody).- "En plena autonomía". El cardenal Raymond Burke no habla como "portavoz" de los cuatro cardenales críticos con la Amoris laetitia, según ha precisado otro de los firmantes de las "dubia" planteadas al Papa Francisco, el cardenal Walter Brandmüller, quien además ha expresado ciertas discrepancias con el purpurado americano en lo que al plazo y la forma de la "corrección formal" al pontífice se refieren.

"Debo decir que el cardenal ha expresado, en plena autonomía, su opinión, que sin duda podría ser compartida por otros cardenales". Así se ha referido Brandmüller al proceder de Burke en una entrevista con Vatican Insider, con lo cual ha dejado caer que algunas de las sugerencias más radicales del patrono de la Orden de Malta no gozan del respaldo incondicional de todo el grupo de cardenales díscolos.

El más importante de los desacuerdos parece ser el del plazo en el que se producirá el "acto formal de corrección" al Papa Francisco. "Las dubia intentaron promover en la Iglesia un debate, tal y como ha sucedido", declaró Brandmüller en la entrevista. "El cardenal Burke, en la entrevista original, (en Life Site News) no indicó ninguna fecha límite, sino solo que ahora debemos pensar en las Navidades y después afrontaremos la cuestión". O bien, por lo tanto, es posible que para Brandmüller Burke haya llevado las cosas demasiado lejos, o que los críticos con Francisco se están empezando a replantear su posición. Cabe recordar que Burke hizo específica mención de la fecha de Epifanía como momento en el que se retomaría el asunto, después del parón navideño.

La otra divergencia entre Burke y Brandmüller se trata de la forma en que se producirá, de hacerse, la "corrección" se producirá. "Una posible corrección fraterna del Papa", dijo Brandmüller -como la citada en Gálatas 2,11-14, recuerda- "debe venir "in camara caritias", es decir, no a través de actos públicos o escritos puestos en circulación". El sentimiento diverge de lo que expresó Burke en su entrevista con Catholic World Report, cuando dijo explícitamente que "miembros del Colegio Cardenalicio" -no precisó cuántos- tienen la competencia de declarar que el Papa ha caído en la herejía. Todo parece indicar que el planteamiento de Burke es que el acto de constatación de la supuesta herejía papal será pública, no privada como preferiría Brandmüller.

Kasper: "Queda claro lo que el Papa quiere y cómo lo entiende"

Por otro lado, en una entrevista publicada en el sitio alemán de Radio Vaticana, el cardenal Walter Kasper ha salido en defensa del Papa Francisco, cargando contra los cardenales "dudosos" y opinando que, en cuanto al contenido de su exhortación apostólica, "el Papa ha hecho lo necesario para la claridad".

"Por supuesto, todo el mundo puede hacer al Papa preguntas y preguntas: cualquier cardenal puede hacer eso", admitió Kasper en esa nueva cara-a-cara, si bien, en su opinión, una cosa es preguntar y otra totalmente diferente demandar las respuestas que uno quiere oír. "Si fue una buena idea hacerlo público es ya una cuestión distinta, y dudo que así fuera".

"En mi opinión", continuó el presidente emérito de Unidad de los Cristianos," la exhortación apostólica está clara. Hay también explicaciones del Papa mismo, como la carta a los obispos argentinos, o explicaciones del Vicario General de la diócesis de Roma. Allí, queda claro lo que el Papa quiere y cómo lo entiende. Otros han mostrado que no hay ninguna contradicción al testimonio de Juan Pablo II, sino un desarrollo homogéneo (...) En ese sentido, por mí, esas dubia, esas dudas no existen".

Mientras que los cardenales rebeldes siguen adelante con su propuesta de plantar cara al Papa Francisco al hacerle un acto de corrección público o privada, Kasper aún se mantiene optimista que las cosas puedan solucionarse. "Espero que de todo eso no se deriven divisiones y enemistades, sino que podamos hablarlo de forma razonada y presentar los argumentos", manifestó.

"Creo que el Papa ha hecho lo necesario por la claridad, y no creo que haya ninguna ambigüedad", explicó. "Es una cierta evolución, pero eso puede ser legítima, (como) Benedicto XVI explicó en su discurso famoso sobre la hermenéutica del Concilio".

Para apoyar las reformas del Papa Francisco, pinche aquí: