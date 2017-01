El Papa en la misa de Año Nuevo: "Tenemos Madre. No somos huérfanos"

(José M. Vidal).- Eucaristía en la solemnidad de Santa María Madre de Dios. El Papa Francisco, en la homilía, hace un canto a María, la mujer humilde y de "pocas palabras", que inicia a su Hijo en la "revolución de la ternura", que nos "envuelve con su calor en medio de las dificultades" y que demuestra que "la ternura y la humildad no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes".

Delante del altar, la imagen del Niño Jesús. A un lado, un gran cuadro de la Virgen Milagrosa. El Papa oncelebra con todos los cardenales y obispo de la Curia. En los primeros bancos, embajadores, representantes diplomáticos y los tres Reyes Magos.

Primera lectura del libro de los Números, leída en francés. Segunda lectura de San Pablo a los Gálatas, leída en inglés. El Evangelio de Lucas, leído en latín.

Algunas frases de la homilía del Papa



"María guardaba todas estas cosas en su corazón"

"María conserva, protege, custodia el paso de Dios en la vida de su pueblo"

"Descubrir el palpitar de Dios en la Historia"

"Aprendió a ser madre y le dio a Jesús la bella experiencia de saberse Hijo"

"Con Ella se descubrió hijo del santo pueblo de Dios"

"María aparece como mujer de pocas palabras, sin protagonismo"

"Supo custodiar los albores de la primera comunidad cristiana"

"María nos ha dado el calor materno, el que nos envuelve en medio de las dificultades"

"La revolución de la ternura, inaugurada por su Hijo"

"María demuestra que la ternura y la humildad no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes"

"La Santa Madre de Dios"

"Somo sun pueblo con una madre. No somos huérfanos"

"Una sociedad sin madres no sólo sería fría, sino que habría perdido el corazón y el sabor de familia"

"Sería una sociedad sin piedad, en aras del cálculo y de la especulación"

"Las madres saben demostrar siempre la ternura"

"Madres, conhijos en la cárcel, enfermos o víctimas de la droga no se rinden y siguen luchando"

"O las madres de los campos de refugiados o en medio de la guerra consiguen abrazar y sostener a sus hijos"

"Madres que dan literalmente la vida, para que ninguno de sus hijos se pierda"

"Nos protege de la corrosiva enfermedad de la orfandad espiritual"

"Es un cáncer que degrada el alma"

"Degrado la tierra porque no me pertenece. Degrado a los demás, porque no me pertenecen. Degrado a Dios, porque no me pertenece..."

"La falta de contacto físico nos hace perder la capacidad de ternura, estupor"

"Nos hace perder la memoria del valor del canto, del reposo, del rito, de la gratuidad"

"La sonrisa de sentirnos pueblo"

"No somos mercancías o terminales receptores de información, somos hijos, somos familia, somos pueblo de Dios"

"Su mirada nos libra de la horfandad"

"Somos de la misma carne"

"Sembrando esperanza, pertenencia y fraternidad"

"Tenemos madre. No somos huérfanos"

"Les invito a saludarla, en pie, todos juntos, diciendo, como los fieles de Éfeso tres veces: Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios".