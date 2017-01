Francisco dedica su intención de oración para enero a "restablecer la plena comunión eclesial"

(RV).- Es la unidad de los cristianos el tema de la intención de oración del primer mes del 2017, que dice así: «Por todos los cristianos, para que fieles a las enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad».

El padre Fréderic Fornos SJ, Director de la Red Mundial de Oración del Papa, comenta la intención de este mes de enero: "Se puede decir sencillamente que es un llamado del Santo Padre para que los cristianos podamos contribuir con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la comunión eclesial, por el hecho de trabajar e involucrarnos juntos al servicio de las situaciones de sufrimiento del mundo".

"Fieles a las enseñanzas del Señor"

El p. Fornos profundiza así sobre primera parte de la oración: "Cuando el Papa habla de ello es una manera de referirse al testamento de Jesús en su oración al Padre en la Víspera de su pasión: cuando Jesús sabe que lo van a condenar, que va a morir, reza al Padre, confía a sus discípulos lo más profundo que hay en su corazón, y es en ese momento que pide «Que todos sean uno». «Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». (Jn 17,21). Éste es su testamento. La unidad entre los cristianos es para que el mundo ‘crea' que Jesús es el enviado del Padre. ¿Y qué hemos hecho de este testamento? ¡Cuántas divisiones, persecuciones, a lo largo de nuestra historia, entre cristianos de diversas iglesias y comunidades! No sólo no escuchamos al Señor, sino que además damos un 'contra' testimonio. Como dijo el Papa Francisco, «nuestra historia, la historia de la Iglesia, nos hace avergonzar tantas veces: hicimos guerras contra nuestros hermanos cristianos.»"(cnf. Homilía Domus Sanctae Marthae 12 mayo 2016)

"Hoy esto continúa en formas diferentes. ¡Cuántas divisiones entre nosotros! Y no sólo entre católicos, protestantes y ortodoxos, sino también entre católicos mismos".

"¿Por qué es tan difícil respetar alguien que piense diferentemente, o que lo exprese con otros lenguajes y formas, cuando lo esencial de nuestra fe es Jesucristo, su muerte y resurrección? Nuestra fe católica no sólo se ha expresado en modo diferente a lo largo de la historia, sino también se expresa en forma diferente en función de las culturas y de los países, pero aun así tenemos el mismo fundamento: creemos que Jesús es el Camino, la Verdad, y la Vida".

"Entonces ¿por qué tantas divisiones? Éstas impiden creer que realmente Jesús es el enviado del Padre, el rostro del Amor. La diversidad y los malentendidos son normales, pero entre cristianos tendríamos que buscar tener una priori de benevolencia, de respeto, de escucha, de diálogo, porque tenemos un mismo fundamento, que es Jesucristo. Tener el deseo de buscar la unidad en la diversidad, tan deseada por Jesús".

¿Cómo avanzar en este camino hacia la plena unidad de los cristianos?

"A esto nos invita el Papa Francisco en esta intención, cuando nos dice: ‘con la oración y la caridad fraterna, juntos por los grandes desafíos del mundo de hoy'. Lo dijo con otras palabras en su mensaje por la paz del primero de enero, en donde subrayaba que «la unidad es más importante y fecunda que el conflicto». Apuntaba a lo que construye este camino hacia la unidad: la oración y la acción, es decir, cuando 'juntos' contribuimos a la paz en el mundo".

"Podemos decir la misma cosa entre los cristianos: es cuando colaboramos juntos, con la oración y la caridad, al servicio y en solidaridad con los más débiles y los que sufren. Cuando ayudamos a los marginados, a los refugiados, cuando ayudamos a los niños a aprender, o, como en diciembre, cuando nos movilizamos contra la esclavitud de los niños soldados. Es cuando juntos nos movilizamos con la oración y la caridad, que somos realmente un testimonio del Evangelio de Jesús y contribuimos a la unidad entre nosotros". Y, "un ejercicio para ello puede ser intentar descubrir cuáles son los otros cristianos, quiénes son los protestantes, evangélicos, luteranos, anglicanos, ortodoxos. Intentar conocer la diversidad y la riqueza que tenemos, tesoro común, que el Señor nos da".

Un requisito fundamental: el espíritu de benevolencia

Esto es "pensar que lo que el otro piensa, cree, vive, es algo que tengo primero que respetar y escuchar, que acoger y entender. Muchas veces enseguida juzgamos a los otros. Pero, ¿cuántas veces nos equivocamos? Hay tantos malentendidos". "Creo que es muy importante, sobre todo cuando nos encontramos con personas que piensan diferente, intentar entender al otro, respetar lo que está diciendo - lo que no significa apoyar lo que está diciendo o estar de acuerdo con él -, pero, lo mínimo para entrar en diálogo, es tener un espíritu de benevolencia: un deseo profundo de ir el uno hacia el otro, de intentar entendernos, de intentar descubrir el tesoro que el otro también tiene- entre cristianos podemos decir eso, tenemos un fundamento común, Jesucristo, muerto y resucitado-. Cuando escuchamos el testamento de Jesús, yo personalmente, escucho su deseo tan grande de unidad, su sufrimiento al ver que la unidad es tan difícil de conseguir, pero al mismo tiempo, la convicción de que esta unidad dará testimonio que Él es el enviado del Padre, y que es el verdadero rostro del amor de Dios. Nuestra unidad es un desafío para anunciar la Buena Nueva de Jesús en el mundo de hoy".

Novedades del 2017

"El mundo cambia y si queremos que la Iglesia y más personas con buena voluntad puedan rezar por los desafíos del mundo de hoy, es bueno que mejoremos la manera de hacer este servicio, y uno de los cambios es que en el 2017 habrá una sola intención de oración para todo el mes. Hasta ahora el Santo Padre confiaba a la Iglesia dos intenciones de oración, una universal y una para la evangelización".

"Ahora hay una para todo el mes, la cual expresa los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia, que preocupan al Santo Padre y por los cuales nos invita a movilizarnos por la oración y la acción. Se puede decir que es como un propósito concreto que nos conduce a gestos concretos. Una oración que se convierte en vida y en acción, que es una orientación para nuestra vida y para la misión de la Iglesia".

"Y al mismo tiempo, el Papa nos confiará otra intención de oración en relación con la actualidad, se puede decir una intención de 'último minuto', 'de urgencia', por alguna situación del mundo que le preocupa y que preocupa a la Iglesia universal, por la cual desea que nos movilicemos juntos. Una manera - concluye el padre Fornos - de sacarnos de la 'globalización de la indiferencia', que será en el primer Ángelus del mes".

La intención de oración 'de último minuto' en este mes de enero será entregada - a modo de excepción - en el domingo 8 de enero, segundo domingo de enero.