Gerhard Müller: "No habrá ninguna corrección al Papa"

(Jesús Bastante).- "No habrá ninguna corrección al Papa". El prefecto de Doctrina de la Fe, Gerhard Müller, apaga las esperanzas de los sectores más ultraconservadores de la Iglesia que, capitaneados por el cardenal Burke, amenazaban con corregir públicamente a Francisco por "Amoris Laetitia".

En una entrevista con Tgcom24, el purpurado alemán subrayó que "en este momento no es posible una corrección al Papa porque no hay ningún peligro para la fe". Müller también mostró su irritación tras la publicación de las "dubia" por parte de Burke, Brankmüller, Caffarra y Mesiner.

"Cada quien, sobre todo los cardenales de la Iglesia Romana, tienen derecho de escribir una carta al Papa. Sin embargo me sorprendí porque esta fue hecha pública, casi obligando al Papa a decir 'Sí' o 'No'. Esto no me gusta. Incluso una posible corrección fraterna del Papa, me parece muy lejana, no es posible en este momento, porque no se trata de un peligro para la fe, como Santo Tomás dijo", zanjó el prefecto.

"Estamos muy lejos de una corrección y digo que es un daño para la Iglesia discutir sobre estas cosas públicamente", prosiguió el purpurado, para quien Amoris laetitia "es muy clara en su doctrina y podemos interpretar toda la doctrina de Jesús sobre el matrimonio, toda la doctrina de la Iglesia en 2000 años de historia".

"El Papa -concluyó Müller- pide discernir la situación de estas personas que viven en una unión no regular, es decir no según la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, y pide ayudar a estas personas a encontrar un camino para una nueva integración en la Iglesia según las condiciones de los sacramentos, del mensaje cristiano del matrimonio. Pero yo no veo ninguna contraposición: por una parte tenemos la doctrina clara sobre el matrimonio, por otra, la obligación de la Iglesia de preocuparse por estas personas en dificultades".