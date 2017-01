Francisco: "Una parroquia de chismosos y chismosas es una comunidad incapaz de dar testimonio"

(José M. Vidal).- El Papa Francisco visitó la parroquia romana de Santa María a Seteville. Y en una misa sencilla pronunció una homilía sencilla, como la de un párroco. Y, en ella, quiso dejar claro que una de las peores enfermedades de las parroquias católicas son los chismes. "Una parroquia de chismosos y chimosas es una comunidad incapaz de dar testimonio". Y recordó que los apóstoles fueron pecadores ("Pedro, el primer Papa, traicionó a Jesús), pero no fueron chismosos.

Algunas frases de la homilía improvisada del Papa

"Juan da testimonio de Jesús"

"Hemos encontrado el Mesías"

"¿Por qué lo encontraron? Porque hubo un testigo"

"Así sucede en nuestra vida"

"Hay muchos cristianos que confiesan que Jesús es Dios"

"Ser cristiano no es tener una filosofía. Es, ante todo, dar testimonio de Jesús"

"Testimonio en lo pequeño y algunos llegan a lo grande: a dar la vida"

"Los apóstoles no hicieron un curso para ser testigos de Jesús, no hicieron un curso, no fueron a la Universidad"

"Los doce eran pecadores, envidiosos, tenían celos entre ellos..."

"Incluso fueron traidores. Cuando prendieron a Jesús, todos escaparon llenos de miedo"

"Pedro, el primer Papa, traicionó a Jesús"

"Ser testigo no significa ser santo"

"Les quiero dejar sólo un mensaje: Los apóstoles no eran chismosos"

"Los apóstoles no eran chismosos, no hablaban mal los unos de lo sotros"

"Pienso en nuestra comunidades: cuántas veces este pecado de quitarse la poel unos a otros, no se desplumaban"





"De creerse superior al otro y hablar mal de él"

"Todos somos pecadores"

"Pero una comunidad de chismosos y chismosas es una comunidad incapaz de dar testimonio"

"Nada de chismes, nada"

"Si tienes algo contra alguien dílo a la cara"

"Este es el signo de que el Espiritu está en una parroquia"

"Los otros pecados todos los tenemos. Lo que distruye una comunidad son los chismorreos"

"Que el Señor les conceda esta gracia: no hablar jamás mal unos de los otros"