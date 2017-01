Francisco critica la "mentalidad egoísta" de los doctores de la ley, con "un corazón que siempre está condenando"

(J.B./Agencias).- "Pensemos en los doctores de la ley que perseguían a Jesús. Estos hacían todo, todo lo que estaba prescrito por la ley, tenían el derecho en la mano, todo, todo, todo. Pero su mentalidad era una mentalidad alejada de Dios". El Papa Francisco ha denunciado esta mañana la "mentalidad egoísta" propia de "un corazón que siempre está condenando".

En su homilía de la misa de Santa Marta, Bergoglio ha contrapuesto la nueva alianza, que "nos cambia el corazón y nos cambia la mente. Hay un cambio de mentalidad", porque "Dios renueva todo desde la raíz, no solamente en la apariencia".

Para el Papa, la ley del Señor "entra en el corazón y nos cambia la mentalidad", ofreciendo al creyente "un cambio de corazón, un cambio de sentir, de forma de actuar. Una forma diferente de ver las cosas".

Frente a la actitud de condena de los doctores de la ley, Dios siempre "va adelante", "perdonando nuestros pecados e iniquidades. Él no se acordará más de nuestros pecados". "Él olvida, porque perdona. Ante un corazón arrepentido, perdona y olvida: ‘Lo olvidaré, no recordaré sus pecados'. Pero también esto es una invitación a no hacer recordar al Señor los pecados, es decir, a no pecar más: ‘Tú me has perdonas, tú has olvidado, pero yo tengo que...'. Un cambio de vida, la Nueva Alianza me renueva y me hace cambiar la vida, no solo la mentalidad y el corazón, sino la vida. Vivir así: sin pecado, alejado del pecado. Esta es la recreación. Así el Señor nos recrea a todos nosotros", añadió el Papa.

Finalmente, el Pontífice ha reflexionado sobre "el cambio de pertenencia". Nosotros -ha subrayado- pertenecemos a Dios, los otros dioses no existen, son estupideces. De este modo, ha invitado a pedir la Señor "ir adelante en esta alianza de ser fieles".

Cambiar el corazón, cambiar la vida, no pecar más o no hacer recordar al Señor lo que ha olvidado con nuestros pecados de hoy, cambiar la pertenencia: "nunca pertenecer a la mundanidad, al espíritu del mundo, a las estupideces del mundo, solamente al Señor".