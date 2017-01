Francisco, a los dominicos: “Continúen haciendo gustar la sana doctrina y el gusto del Evangelio”

(Jesús Bastante).- "También la verdad es enmascarada. Nos movemos en la así llamada 'sociedad liquida', sin puntos fijos, desordenada, sin referencias sólidas y estables; en la cultura de lo efímero, del usa y tira". La basílica de San Juan de Letrán acogió esta tarde la clausura del Jubileo con motivo del octavo centenario de la Orden de Predicadores.

Ochocientos años predicando el Evangelio. La orden de Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, cumplen ocho siglos de camino. Una fecha para celebrar, echar la vista atrás y caminar hacia el futuro, como pidió el Papa a los dominicos: "Continúen haciendo gustar la sana doctrina y el gusto del Evangelio".

En su homilía, Francisco contrapuso "el carnaval de la curiosidad mundana" y "la glorificación del Padre mediante las obras buenas". "Nuestra vida se mueve siempre entre estos dos escenarios", subrayó el Papa. Algo que también le sucedió a Santo Domingo, ochocientos años atrás.

También "dos milenios atrás, los apóstoles del Evangelio se encontraban ante este escenario", que en nuestros días "se ha desarrollado mucho y globalizado a causa de la seducción del relativismo subjetivista", apuntó Bergoglio.

Y es que "la tendencia de la búsqueda de novedad propia del ser humano encuentra el ambiente ideal en la sociedad del aparentar, del consumo, en el cual muchas veces se reciclan cosas viejas, pero lo importante es hacerlas parecer como nuevas, atrayentes, seductoras". Algo similar ocurre con las certezas.

"¿Cómo se da este paso de la superficialidad casi-afectuosa a la glorificación? Se da gracias a las buenas obras de aquellos que, se hacen discípulos de Jesús, y son "sal" y "luz"", afirmó el Papa, quien insistió en que "en medio del 'carnaval' de ayer y hoy, esta es la respuesta de Jesús y de la Iglesia, esta es la base sólida en medio del ambiente "liquido": las buenas obras que podemos realizar gracias a Cristo y a su Santo Espíritu, y que hacen nacer en el corazón el agradecimiento a Dios Padre, la alabanza, o al menos la maravilla y la pregunta: ¿Por qué?, ¿Por qué esta persona se comporta así?: la inquietud del mundo ante el testimonio del Evangelio".

"Jesús lo dice muy claramente: si la sal pierde su sabor no sirve para nada", advirtió Francisco. "¡Cuidado que la sal pierda su sabor! ¡Atención a una Iglesia que pierde el sabor! ¡Cuidado que un sacerdote, un consagrado, una congregación que pierde su sabor!"

Recordando los ochocientos años de los dominicos, el Papa trazó una historia "llena de luz y de la sal de Cristo". "Una obra al servicio del Evangelio, predicado con la palabra y con la vida; una obra que, con la gracia del Espíritu Santo, ha hecho que muchos hombres y mujeres sean ayudados a no perderse en medio del 'carnaval' de la curiosidad mundana, sino en cambio hayan escuchado el gusto de la sana doctrina, el gusto del Evangelio, y se hayan convertido, a su vez, en luz y sal, artesanos de obras buenas... y los verdaderos hermanos y hermanas que glorifican a Dios y enseñan a glorificar a Dios con las buenas obras de la vida", concluyó.

Texto completo de la homilía papal:



La Palabra de Dios hoy nos presenta dos escenarios humanos opuestos: de una parte el "carnaval" de la curiosidad mundana; de la otra, la glorificación del Padre mediante las obras buenas. Y nuestra vida se mueve siempre entre estos dos escenarios. De hecho, ellos están en toda época, como lo demuestran las palabras de San Pablo dirigido a Timoteo (Cfr. 2 Tim 4,1-5). Y también Santo Domingo con sus primeros hermanos, ochocientos años atrás, se movía entre estos dos escenarios.

Pablo advierte a Timoteo que deberá anunciar el Evangelio en un contexto en que la gente busca siempre nuevos "maestros", "cuentos", doctrinas diversas, ideologías... «Prurientes auribus» (2 Tim 4,3). Es el "carnaval" de la curiosidad mundana, de la seducción. Por esto el Apóstol instruye a su discípulo usando incluso verbos fuertes, como "insiste", "advierte", "reprocha", "exhorta", y luego "vigila", "soporta los sufrimientos" (vv. 2.5).

Es interesante ver como ya entonces, dos milenios atrás, los apóstoles del Evangelio se encontraban ante este escenario, que en nuestros días se ha desarrollado mucho y globalizado a causa de la seducción del relativismo subjetivista. La tendencia de la búsqueda de novedad propia del ser humano encuentra el ambiente ideal en la sociedad del aparentar, del consumo, en el cual muchas veces se reciclan cosas viejas, pero lo importante es hacerlas parecer como nuevas, atrayentes, seductoras. También la verdad es enmascarada. Nos movemos en la así llamada "sociedad liquida", sin puntos fijos, desordenada, sin referencias sólidas y estables; en la cultura de lo efímero, del usa y tira.

Ante este "carnaval" mundano resalta netamente el escenario opuesto, que encontramos en las palabras de Jesús que hemos escuchado: «glorifiquen al Padre que está en el cielo» (Mt 5,16). Y ¿cómo se da este paso de la superficialidad casi-afectuosa a la glorificación? Se da gracias a las buenas obras de aquellos que, se hacen discípulos de Jesús, y son "sal" y "luz". «Así debe brillar ante los ojos de los hombres - dice Jesús - la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo» (Mt 5,16).

En medio del "carnaval" de ayer y hoy, esta es la respuesta de Jesús y de la Iglesia, este es la base sólida en medio del ambiente "liquido": las buenas obras que podemos realizar gracias a Cristo y a su Santo Espíritu, y que hacen nacer en el corazón el agradecimiento a Dios Padre, la alabanza, o al menos la maravilla y la pregunta: ¿Por qué?, ¿Por qué esta persona se comporta así?: la inquietud del mundo ante el testimonio del Evangelio.

Pero para que este "sacudón" suceda se necesita que la sal no pierda el sabor y la luz no se esconda (Cfr. Mt 5,13-15). Jesús lo dice muy claramente: si la sal pierde su sabor no sirve para nada. ¡Cuidado que la sal pierda su sabor! ¡Atención a una Iglesia que pierde el sabor! ¡Cuidado que un sacerdote, un consagrado, una congregación que pierde su sabor!

Hoy nosotros damos gloria al Padre por la obra que Santo Domingo, lleno de la luz y de la sal de Cristo, ha realizado ochocientos años atrás; una obra al servicio del Evangelio, predicado con la palabra y con la vida; una obra que, con la gracia del Espíritu Santo, ha hecho que muchos hombres y mujeres sean ayudados a no perderse en medio del "carnaval" de la curiosidad mundana, sino en cambio hayan escuchado el gusto de la sana doctrina, el gusto del Evangelio, y se hayan convertido, a su vez, en luz y sal, artesanos de obras buenas... y los verdaderos hermanos y hermanas que glorifican a Dios y enseñan a glorificar a Dios con las buenas obras de la vida.