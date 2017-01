Francisco: "La mayor blasfemia es la de quien no quiere ser perdonado por Dios"

(J. B./RV).- Hay una "blasfemia imperdonable": la que va contra del Espíritu Santo, la del que "no se deja perdonar por Dios". El Papa Francisco recreó esta mañana, durante la misa en Santa Marta, las maravillas del amor de Dios. "Cristo se ofreció a sí mismo, una vez para siempre, para el perdón de los pecados", señaló el Papa.

Las grandes maravillas del sacerdocio de Cristo que se ha ofrecido a sí mismo, una vez para siempre, por el perdón de los pecados, ahora intercede por nosotros ante el Padre y volverá para llevarnos con Él. Son las tres etapas del sacerdocio de Cristo. Frente a ellas, el Papa advirtió que existe "la blasfemia imperdonable" contra el Espíritu Santo.

El sacerdocio de Cristo estuvo en el centro de las meditaciones del Papa Bergoglio. Su reflexión comenzó a partir de la Primera Lectura del día, tomada de la Carta a los Hebreos, que se refiere a Cristo Mediador de la Alianza que Dios hace con los hombres. Jesús es el Sumo Sacerdote. Y el sacerdocio de Cristo es la gran maravilla, la más grande de las maravillas, que nos hace cantar un canto nuevo al Señor, como dice el Salmo responsorial.

El Santo Padre explicó que el sacerdocio de Cristo se desarrolla en tres momentos. El primero es la Redención: mientras los sacerdotes de la Antigua Alianza debían ofrecer sacrificios cada año, "Cristo se ofreció a sí mismo, una vez para siempre, por el perdón de los pecados". Con esta maravilla - dijo el Papa - "nos ha llevado al Padre", "ha re-creado la armonía de la creación".

La segunda maravilla es la que el Señor hace ahora, es decir, reza por nosotros. "Mientras nosotros rezamos aquí, Él reza por nosotros", "por cada uno de nosotros", subrayó Francisco: "Ahora - dijo - vivo ante el Padre, intercede", para que la fe no decaiga. En efecto - añadió - "cuántas veces se pide a los sacerdotes que recen porque sabemos que la oración del sacerdote tiene cierta fuerza, precisamente en el sacrificio de la Misa".

La tercera maravilla será cuando Cristo volverá, pero esta vez no será con relación al pecado, sino que será "para hacer el Reino definitivo", cuando nos llevará a todos con el Padre:

"Existe esta gran maravilla, este sacerdocio de Jesús en tres etapas - aquella en la que perdona los pecados, una vez para siempre; aquella en la que intercede ahora por nosotros; y aquella que sucederá cuando Él volverá - pero también está lo contrario, ‘la imperdonable blasfemia'. Es duro escuchar decir a Jesús estas cosas, pero Él lo dice y si Él lo dice es verdad. ‘En verdad les digo: todo será perdonado a los hijos de los hombres - y nosotros sabemos que el Señor perdona todos si nosotros abrimos un poco el corazón. ¡Todo! - los pecados y también todas las blasfemias que dirán - ¡también las blasfemias serán perdonadas! - pero quien habrá blasfemado contra el Espíritu Santo no será perdonado eternamente'".

Para explicar esto, el Papa aludió a la gran unción sacerdotal de Jesús que hizo el Espíritu Santo en el seno de María, mientras los sacerdotes en la ceremonia de ordenación son ungidos con el óleo:

"También Jesús, como Sumo Sacerdote recibió esta unción. ¿Y cuál fue la primera unción? La carne de María con la obra del Espíritu Santo. Y aquel que blasfema sobre esto, blasfema sobre el fundamento del amor de Dios, que es la redención, la re-creación; blasfema sobre el sacerdocio de Cristo. ‘Pero ¡qué malo!, ¿el Señor no perdona?' - ‘¡No! ¡El Señor perdona todo! Pero al que dice estas cosas se le cierra el perdón. ¡No quiere ser perdonado! ¡No se deja perdonar!'. Esto es lo feo de la blasfemia contra el Espíritu Santo: no dejarse perdonar, porque reniega la unción sacerdotal de Jesús, que hizo el Espíritu Santo".

Al concluir, el Pontífice volvió a afrontar el tema de las grandes maravillas del sacerdocio de Cristo y de la "imperdonable blasfemia", que es tal "no porque el Señor no quiera perdonar todo, sino porque el que la comete está tan cerrado que no se deja perdonar: la blasfemia contra esta maravilla de Jesús":

"Hoy nos hará bien, durante la Misa, pensar que aquí, en el altar, se hace memoria viva del primer sacerdocio de Jesús, porque Él estará presente aquí, cuando ofrece su vida por nosotros; también está la memoria viva del segundo sacerdocio, porque Él rezará aquí; y también, en esta Misa - lo diremos después en el Padrenuestro - está el tercer sacerdocio de Jesús, cuando Él volverá, nuestra esperanza de la gloria. En esta Misa pensemos en estas cosas bellas. Y pidamos al Señor la gracia de que nuestro corazón no se cierre jamás, ¡no se cierre jamás! - pensemos en esta maravilla, en esta gran gratuidad".