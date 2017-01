Fernando Ocáriz: "El Opus Dei no es ni franquista ni no franquista. Esta organización no tiene ninguna relación con la política"

(Jesús Bastante/Agencias).- "La fórmula maestra es el pensamiento del fundador. Así de sencillo, como idea. Luego en la práctica hay que esforzarse por hacerlo, claro". El nuevo prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, se presentó este mediodía ante los medios anunciando "continuidad" en la Obra, y asumiendo que "la diferencia" con sus predecesores "no afectará a nada esencial".

En su comparecencia en la Universidad de la Santa Cruz, en Roma, Ocáriz se mostró "tranquilo" ante su nuevo cometido, porque "Dios así lo ha querido", y señaló que los desafíos del Opus Dei en el futuro más inmediato girarán en torno a "la juventud, la familia y la pobreza".

"La continuidad tengo necesariamente que hacerla porque, si no, no tendría sentido mi trabajo", destacó el nuevo prelado, quien asumió que "me corresponde ser sucesor de dos personas de altura tanto humana como espiritualmente", ha señalado en relación al fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer y su sucesor, Monseñor Javier Echevarría, quien falleció en Roma el pasado 12 de diciembre.

En primer lugar, se ha referido a los jóvenes, que viven "sin ideales, sin esperanzas" para lo que ha reconocido que es necesaria una resolución concreta. En segundo lugar, ha hecho hincapié en la importancia de las familias, hacia las que "todos los pontífices han insistido en una pastoral familiar". "Gracias a Dios la prelatura tiene un trabajo concreto por las familias", ha explicado.

Como tercer y cuarto elemento que engloban la lista de desafíos, monseñor Ocáriz ha señalado "la pobreza" y "la enfermedad". "Hay tanta gente enferma de cuerpo y de mente", ha lamentado. Finalmente, también ha nombrado la "unidad de los cristianos" como una de las cuestiones que le preocupan.

"No debemos ser gente de desencuentro, sino tender puentes; que no significa estar de acuerdo o no, sino ser amigos y tratarse como tal. El puente de la amistad que lleva a la comunión", ha destacado.

El tercer sucesor de Escrivá de Balaguer es hijo de un militar republicano que se exilió en Francia tras la Guerra Civil. Preguntado sobre la cercanía de la Obra con el régimen de Franco, Ocáriz quiso ser tajante: "El Opus Dei no es ni franquista ni no franquista. Esta organización no tiene ninguna relación con la política. Las personas individuales pueden tener las ideas políticas que quieran, siempre que sean compatibles con ser católico".

Finalmente, Ocáriz reveló que conoció al actual Papa cuando todavía era obispo auxiliar de Buenos Aires. De los sucesivos encuentros, ha recordado que le pareció "una persona seria, muy amable, sencilla y educada" con un "interés positivo por la gente". "Manifestaba un gran corazón", ha explicado.