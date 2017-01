Francisco: "No pongamos condiciones a Dios, no queramos enseñarle qué es lo que tiene que hacer"

(Jesús Bastante).- "Aprendamos a no poner condiciones a Dios, no queramos enseñarle qué es lo que tiene que hacer". El Papa Francisco hizo este mañana un llamamiento a la confianza en el Señor pese a las adversidades, poniendo como ejemplo el papel de Judit, quien supo enseñar a su pueblo "con la fuerza de un profeta". Y es que, como señaló entre risas y aplausos en la Audiencia, "esto es una opinión mía, pero las mujeres son más valientes que los hombres".

"Dios se ha vendido", clamaba el pueblo tras la invasión del rey Nabucodonosor. "La capacidad de fiarse de Dios se había perdido", recordó el Papa. "Cuántas veces estamos en situaciones límite, donde no nos fiamos del Señor. La tentación es grande, y lleva a dejarse en manos de quienes crees que pueden salvarte".

Frente a ello, el pueblo "tiene una esperanza débil, y concede a Dios cinco días para intervenir, para que les salve... En realidad, no se fiaban, ninguno era capaz de esperara a Dios". En ese momento, aparece Judit, "una mujer de gran belleza y sabiduría" que "habla al pueblo con el lenguaje de la fe, con valentía".

"No provoquéis la ira del Señor nuestro Dios. Él tiene pleno poder de manifestarse el día que quiera", afirma Judit. Con ella, el Papa pidió que "atendamos la salvación que viene de Él. Supliquémosle que venga en nuestra ayuda, y Él lo hará. Este es el lenguaje de la esperanza. Llamamos a la puerta del corazón de Dios. El es nuestro padre".

"El Señor es Dios de salvación, y ella cree, porque es una mujer de fe. Dios salva", explicó el Papa, quien pidió "aprender a no poner condiciones a Dios". "La esperanza vencerá nuestros temores. Fiarse de Dios quiere decir entrar en su diseño, sin pretensiones, aceptando que su salvación y su ayuda nos llegan de formas diferentes a nuestras expectativas".

"Podemos pedirle todo lo que necesitemos, pero siempre con la humildad necesaria para reconocer su voluntad y entrar en sus designios, aunque a veces no coincidan con los nuestros, pues él es el único que con su amor puede sacar vida incluso de la muerte, conceder paz en la enfermedad, serenidad en la soledad y el consuelo en el llanto", recordó. "No queramos enseñar a Dios qué es lo que tiene que hacer. Él está en medio de nosotros, debemos fiarnos de él, porque sus pensamientos son diferentes a los nuestros".

"El camino que Judit indica es el de la confianza, el de la paz, de la oración, de la obediencia. Es el camino de la esperanza. Haciendo todo lo que esté en nuestras manos, pero siempre confiando en la voluntad del Señor", señaló Bergoglio, quien recordó que "el Señor se acerca siempre, pero desde la fe, aceptando su mano, seguros de su bondad".

"Y nosotros, ¿cuántas veces hemos sentido esas palabras valientes, de personas humildes, de mujeres que uno piensa que son ignorantes, pero son palabras de la sabiduría de Dios? O en las palabras de los abuelos. ¿Cuántas veces los abuelos han dado la palabra justa de esperanza? Esa palabra de experiencia, de vida...".

Finalmente, el Papa animó a "fiarse del Señor con las palabras de Jesús. Padre, si tú quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la oración de la fe, de la confianza y de la esperanza".

En su saludo, además, Francisco recordó que hoy concluye la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. "Los invito a todos a que, conscientes de que el amor de Cristo nos apremia, no dejen nunca de rezar para que los cristianos trabajemos, con respeto fraterno y caridad activa, por llegar a la tan deseada unidad".

***

