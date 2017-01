El papa Francisco, en la homilía de la misa celebrada este martes en Santa Marta, ha asegurado que si tenemos nuestra mirada dirigida hacia Jesús con perseverancia, descubriremos con estupor que es Él quien mira con amor a cada uno de nosotros.

El autor de la carta a los Hebreos, ha indicado el Santo Padre, nos exhorta a correr en la fe "con perseverancia, teniendo fija la mirada en Jesús". En el Evangelio es Jesús quien "nos mira y se da cuenta de nosotros". Él está cerca de nosotros -ha señalado- está siempre en medio de la multitud.

Asimismo, ha proseguido recordando que Jesús no se rodeaba de guardias que le hacían la escolta para que la gente no le tocara. "Se quedó allí y la gente lo empujaba. Y cada vez que Jesús salía, había más gente", ha precisado Francisco. Además, ha asegurado que Jesús "no masifica a la gente" sino que "nos mira a cada uno".

En la homilía, el Santo Padre ha explicado que el Evangelio de Marcos cuenta dos milagros. Jesús sana a la hemorroísa, en medio de la multitud, que consigue tocar el manto. Y Jesús se da cuenta de que le han tocado. Después, resucita a la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Se da cuenta de que la chica tiene hambre y le dice a los padres que la den de comer. Al respecto, el Pontífice ha subrayado que "la mirada de Jesús va al grande y al pequeño".

Así mira Jesús: "nos mira a todos, nos mira a cada uno de nosotros". Mira "nuestros grandes problemas, nuestras grandes alegrías, y mira también a nuestras pequeñas cosas".

Por otro lado, ha reconocido que si corremos "con perseverancia, teniendo fija la mirada en Jesús" nos sucederá como a la gente después de la resurrección de la hija de Jairo, "que se quedaron muy sorprendidos". De este modo ha explicado que cuando miramos a Jesús y fijamos su mirada en Él, nos encontramos que "Él tiene fija su mirada sobre mí". Y esto -ha reconocido Francisco- nos hace sentir este gran estupor.

En esta línea, el Pontífice ha exhortado a no tener miedo, como no lo tuvo la viejecita al ir a tocar el borde del manto de Jesús.

(RD/Agencias)