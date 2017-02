El Vaticano reconoce su "preocupación" por el veto de Trump a refugiados y musulmanes

(C. Doody/Agencias).- "Preocupado". Así ha quedado el Vaticano tras los vetos de Trump a los refugiados y a los viajeros musulmanes, según el subsecretario de Estado, Angelo Becciu. Medidas que también ha criticado indirectamente el cardenal Pietro Parolin, quien ha advertido al presidente de EEUU que "donde existe la soberbia existe siempre la guerra".

"Ciertamente hay preocupación, porque somos mensajeros de otra cultura, la de la apertura", se lamentó el arzobispo Becciu en un canal de televisión católico italiano, al ser consultado sobre las órdenes firmadas por Trump. Aunque L'Osservatore Romano ya ha reprendido el presidente por sus políticas -recordándole que el cierre de fronteras y la construcción de muros no traerá consigo el progreso en absoluto- la intervención de Becciu es la primera vez que un oficial de la Santa Sede opina sobre las controvertidas medidas.

Becciu, tercero en la jerarquía vaticana, fue consultado sobre el decreto, así como por la promesa de Trump de construir un muro en la frontera con México. "El Papa Francisco, de hecho, insiste en la capacidad de integrar a los que llegan en nuestras sociedades y culturas", afirmó en TV2000.

Algunos líderes católicos de Estados Unidos ya han criticado duramente la orden de Trump. El cardenal Blase Cupich de Chicago se lamentó el domingo de que es "un momento oscuro en la historia de Estados Unidos" que va "en contra de los valores católicos y estadounidenses".

En febrero de 2016, al volver de un viaje a México, el Papa Francisco comentó que la idea del entonces candidato Trump de construir un muro fronterizo "no es cristiana".

Parolin: "Donde existe la soberbia existe siempre la guerra"

Por su parte, el "número dos" del Vaticano, el secretario de Estado, Pietro Parolin, advirtió que es inútil que los pueblos se cierren en los propios intereses para combatir las amenazas a la paz y a la seguridad.

"Hoy, más que nunca... sirve hacer de la solidaridad entre las personas y los pueblos la alternativa a las armas, a la violencia y al terror", agregó el cardenal en un discurso preparado con motivo del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Madagascar.

En su texto no se refirió abiertamente a las últimas decisiones ejecutivas del presidente estadounidense Donald Trump sobre inmigración y el muro con México, pero algunos de sus pasajes parecieron tenerlo como destinatario indirecto.

Para Parolin el mundo vive una era "post-global" en la que prima el deseo de protegerse y cerrarse a todo aquello que es percibido como fuente de peligro y de contaminación de ideas, culturas, visiones religiosas y procesos económicos.

Denunció que en, este contexto, la ambición por el dinero provoca la venta de armas a grupos que pretenden someter a personas inocentes a indecibles sufrimientos. "Las fronteras no se cierran siempre, están bien abiertas cuando se trata de ganar dinero", añadió.

Además constató que el uso de los recursos naturales y su explotación nunca se ha detenido ante las fronteras de un Estado o a la identidad de un pueblo.

El purpurado señaló que la única alternativa a un escenario global fragmentado es promover el encuentro y el diálogo entre hombres y mujeres de grupos étnicos, culturas y religiones diferentes.

"Se trata de unir ideas distintas, opuestas opiniones políticas, visiones religiosas e incluso ideologías diferentes, para servir a la causa del hombre, la paz y la justicia", estableció.

Reconoció que es un camino "difícil e incierto en sus resultados", pero advirtió que la paz se conquista con solidaridad y no refugiándose en "pequeños nichos de interés, en cerrazones individualistas y en el nacionalismo más o menos enmascarado".

"No se puede lograr la paz sin humildad. Donde existe la soberbia existe siempre la guerra, siempre la voluntad de derrotar al otro, de creerse superior. Sin humildad no hay humildad y sin paz no hay unidad", sentenció.

Un sacerdote recomienda a los descontentos con Trump a que se suiciden

El sacerdote católico estadounidense Philip J. Pizzo tuvo que explicar en Facebook que había compartido un desafiante meme sobre las medidas del presidente de EE.UU., Donald Trump, porque pensó que "era divertido," informa 'The Independent'.

El cura ha sugerido en Facebook que cualquier persona que no esté de acuerdo con el presidente debería quitarse la vida saltando desde lo alto de un edificio.

Y es más, compartió el meme que alienta a suicidarse unas horas después de ofrecer la misa dominical en la iglesia de San Benito José Labre de Nueva York.

"Muestre su odio a Trump. Hágalo por la justicia social. #JumpAgainstTrump (Salte contra Trump)", dice el meme que publicó en su cuenta personal, acompañado de una ilustración de un hombre que se lanza al vacío desde un rascacielos del mandatario estadounidense.

El clérigo, de 67 años de edad, retiró su publicación poco después de compartirla con sus amigos y seguidores, pero no antes de que varios miembros de su congregación vieran su comentario y algunos usuarios capturan el 'post' y lo difundieran en las redes.