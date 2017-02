Francisco, a la Cumbre de Premios Nobel de Bogotá: "Que los esfuerzos por la paz en Colombia inspiren a todos"

La no violencia del Papa Francisco 01

(C. Doody/Agencias).- "Que los esfuerzos en Colombia para construir puentes de paz y reconciliación puedan inspirar a todas las comunidades a que estén por encima de las animosidades y las divisiones". Este es el mensaje que el Papa Francisco ha mandado a la XVI Cumbre de Premios Nobel de Paz abierta este jueves en Bogotá y que se llevará a cabo hasta este domingo.

En el encuentro, que por primera vez se realiza en América Latina, participarán 14 laureados de paz y otras 14 organizaciones ganadoras del Nobel. En su saludo a los reunidos, firmado por el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, el Papa les anima a todos a reflexionar "sobre los numerosos desafíos a la paz en el mundo moderno", tomando siempre como referencia el marco en el que ha insistido mucho, el de la no violencia.

Haciendo eco de su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, el pontífice alienta a los asistentes a la Cumbre a hacer de la no violencia "el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas". Y eso para que las herramientas del diálogo y del entendimiento, en aras del desarrollo y la reconciliación, sean capaces de vencer la "tentación de la venganza".

El Papa cierra su mensaje invocando las bendiciones de "la sabiduría y la fuerza" sobre todos los participantes.

Varios premios Nobel de la Paz critican las políticas de "odio" de Trump

Los premios Nobel de Paz reunidos esta semana en Bogotá criticaron este jueves las políticas de "odio" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los inmigrantes.

"La discriminación, la crisis de los refugiados y el rechazo creciente y absurdo a los migrantes frente al discurso de odio y exclusión que conquista los corazones atemorizados. ¿Qué le podemos decir a la humanidad?", dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, durante la apertura de la XVI Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz.

El mandatario, flamante Nobel de Paz por sus esfuerzos para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado en su país, consideró "absurdo" el rechazo de Trump a los inmigrantes, aunque sin mencionar el nombre del presidente estadounidense.

La yemení Tawakkul Karman cuestionó el decreto firmado por Trump, que entró en vigor el viernes, con el que se impide el ingreso a Estados Unidos durante 120 días de refugiados de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y que ha provocado multitudinarias manifestaciones en el país. "Es un acto con fondo racista", sostuvo la galardonada en 2011, al calificar el decreto como una medida "en contra de los musulmanes". "No podemos señalar a los musulmanes por su religión, señor Trump", agregó.

Por su parte, la estadounidense Jody Williams, premiada en 1997 por su lucha contra las minas antipersona, dijo desconocer "cómo se le dio una oportunidad al hombre que usó violencia, racismo y sexismo en la campaña para convertirse presidente". "Gobernar no es que el sector que gane aplaste a todos los demás, el gobierno democrático es el compromiso por el bienestar de todos. Ahora vemos en mi país que el señor Trump es la antítesis de ello", manifestó.

En tanto, el expresidente costarricense Óscar Arias criticó la iniciativa del jefe de Estado norteamericano de construir un muro en la frontera con México, una de las promesas de su campaña y que ha generado una crisis diplomática. "Tristemente vemos cómo (Trump) se enfrenta a continuar con la construcción de un muro que dividirá no solo pueblos sino también conciencias", señaló el laureado en 1987.

Arias asimismo aseguró que con las recientes decisiones del dignatario ahora Estados Unidos es "un país donde los insensatos, la xenofobia y el odio ha crecido de una forma impresionante".

Texto completo del mensaje del Papa Francisco a los asistentes a la XVI Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz:

A Su Santidad el Papa Francisco le complace saber que la XVI Cumbre Mundial de los Premios Nobel se mantendrá en Bogotá del 2 al 5 de febrero de 2017, y les manda saludos a todos los que estén presentes en dicha ocasión. A medida que los participantes reflexionan sobre los numerosos desafíos a la paz en el mundo moderno, Su Santidad les anima en sus esfuerzos para promover el entendimiento y el diálogo entre las personas.

En un modo particular, el confía en que los esfuerzos en Colombia para construir puentes de paz y reconciliación puedan inspirar a todas las comunidades a que estén por encima de las animosidades y las divisiones, ya que "cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de construcción de la paz". Con rezos de que la no violencia de esta manera se convierta en "el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas" (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2017). Su Santidad invoca para todos los que se reúnan en esta Cumbre las bendiciones divinas de la sabiduría y la fuerza.