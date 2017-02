La Policía italiana busca a los responsables de los "carteles anti-Papa"

Los muros de Roma, en las inmediaciones del Vaticano, aparecieron el fin de semana tapizados con carteles que lanzan acusaciones contra el papa Francisco.

La policía italiana está en busca de los autores intelectuales y materiales de la operación que dejó los muros cercanos al Vaticano tapizados con decenas de carteles adversos a Bergoglio.

Los carteles muestran una fotografía del argentino Jorge Mario Bergoglio, con cara de pocos amigos, y un texto que reza: " ‘France', has intervenido congregaciones, has destituido a sacerdotes, has decapitado a la Orden de Malta y a los Franciscanos de la Inmaculada, has ignorado a cardenales... pero, ¿dónde está tu misericordia?".

Los soportes habituales de la publicidad pagada, instalados en zonas céntricas de la capital italiana, aparecieron cubiertos con los afiches, que no llevaban firma alguna. Varias horas después de que las autoridades se percataran de ello, los carteles fueron parcialmente tapados con pliegos blanco adornados con el emblema del Ayuntamiento de Roma y las palabras "publicidad ilegal". Por la tarde, policías de civil inspeccionaron los afiches en la Piazza del Risorgimento y, poco después, el aseo urbano los retiró uno tras otro.

Antonio Spadaro, director de Civiltà Cattolica, la revista de la Compañía de Jesús, comentó el suceso en la red social Twitter. A sus ojos, esos carteles podían ser interpretados como una medalla para el Papa por su empeño contra los muros y el racismo. "(Son) Signo de que está actuando bien y de que está molestando mucho", agregó Spadaro, jesuita, como el propio Francisco, y consultor en los Consejos Pontificios de Cultura y Comunicación Social. Francisco, elegido Papa en 2013, despertó una creciente resistencia en las propias filas de la Iglesia.

Su tendencia reformista ha llevado a los medios italianos a especular con que la campaña anónima fue orquestada por el espectro ultraconservador de la curia. Considerando el momento en que aparecieron los afiches en cuestión y la especificidad de los reproches que se le hacen al pontífice, también pueden ser atribuibles a la Orden de Malta, surgida hacia el año 1048 al calor de las Cruzadas y formada por laicos de familias nobles que actualmente se dedican a labores humanitarias.

(RD/Agencias)