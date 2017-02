Francisco: "Dios nos ha dado el ADN de hijos"

(RV).- El hombre hecho a imagen de Dios, señor de la tierra y flanqueado por una mujer a la que amar. Son los tres grandes dones que Dios dio al hombre en el acto de la Creación sobre los que el Papa Francisco centró su homilía de la Misa matutina celebrara en la capilla de la Casa de Santa Marta. El Pontífice pidió la gracia de poder custodiar estos dones y llevarlos adelante con el empeño de cada día.

"Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?". "Verdaderamente lo has hecho poco menos que un Dios, de gloria y de honor lo has coronado". La reflexión del Santo Padre comenzó a partir del Salmo 8 y por el relato del Génesis propuesto por la Liturgia del día, para exaltar la admiración por la "ternura" y el "amor" de Dios que, en la Creación, "ha dado todo al hombre".

Dios nos ha dado el ADN de hijos, a Su imagen

Tres son los grandes dones que el Papa subrayó partiendo de la identidad:

"Ante todo, nos ha dado el ‘ADN', es decir, nos ha hecho hijos, nos ha creado a Su imagen, a Su imagen y semejanza, como Él. Y cuando uno tiene un hijo, no puede ir para atrás: el hijo está hecho, está allí. E independientemente de que se le asemeje mucho o poco, se asemeja al padre, a veces no, pero es hijo; ha recibido la identidad. Y si el hijo llega a ser bueno, el padre se siente orgulloso de aquel hijo, ¿no? ‘Pero, mira, ¡qué bueno!'. Y si es un poco feo, el padre dice: ‘¡Es bello!', porque el padre es así. Siempre. Y si es malo, el padre lo justifica, lo espera... Jesús nos ha enseñado cómo un padre sabe esperar a los hijos. Nos ha dado esta identidad de hijo: hombre y mujer; debemos añadir: hijos. Somos ‘como dioses', porque somos hijos de Dios".

La Tierra está encomendada al hombre para que la custodie con su trabajo

El segundo don de Dios en la Creación es, según Francisco, una "tarea": "Nos ha dado toda la Tierra", para "dominar" y "subyugar", como reza el Génesis. Es, por tanto, una "realeza" la que ha sido donada al hombre, añadió el Papa, porque Dios no lo quiere "esclavo" sino "señor", "rey", pero con una tarea:

"Así como Él ha trabajado en la Creación, nos ha dado a nosotros el trabajo, nos ha dado el trabajo de llevar adelante la Creación. No destruirla; sino hacerla crecer, cuidarla, custodiarla y hacer que se la lleve adelante. Nos ha dado todo. Es curioso, pienso yo: pero no nos dado el dinero. Tenemos todo. ¿El dinero quién nos lo ha dado? No lo sé. Dicen las abuelas que el diablo entra por los bolsillos: puede ser... podemos pensar en quien ha dado el dinero... Ha dado toda la Creación para custodiarla y llevarla adelante: éste es el don. Y, finalmente, ‘Dios creó al hombre a Su imagen, hombre y mujer los creó'".

Volviendo a recorrer el relato del Génesis, el Obispo de Roma propuso el tercer y último don, el amor, a partir del hombre y de la mujer.

El amor: el tercer don de Dios en la Creación

"Hombre y mujer los creó. No es bueno que el hombre viva solo. E hizo a la compañera", explicó el Papa Bergoglio. Dios amor da al hombre el amor y un "diálogo de amor" debe haber sido el primero entre el hombre y la mujer, imaginó Francisco. Y completó su mirada sobre la Creación con la siguiente invocación final:

"Agradezcamos al Señor por estos tres regalos que nos ha dado: la identidad, el don-deber y el amor. Y pidamos la gracia de custodiar esta identidad de hijos, de trabajar sobre el don que nos ha dado y llevar adelante con nuestro trabajo este don, y la gracia de aprender cada día a amar más".