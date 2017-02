El Papa pide "firmeza" en la lucha contra la "plaga" de la trata

No a la trata de personas 01

No a la trata de personas

En sus palabras de aliento y bendición a los peregrinos de tantas partes del mundo, el Papa Francisco recordó hoy en la Audiencia General la Jornada de oración y reflexión contra la trata de personas.

El Santo Padre reiteró su apremiante llamamiento en particular a las autoridades civiles a debelar semejante crimen, que coincidió con el día -8 de febrero, memoria litúrgica de Santa Josefina Bakhita- en que se reza y reflexiona para luchar contra el tráfico de seres humanos. Y cuyo lema en el 2017 es "Son niños y no esclavos":

"Hoy se celebra la Jornada de oración y reflexión contra la trata de personas, que este año está dedicada en particular a los niños y adolescentes. Aliento a todos aquellos que, de distintas formas, ayudan a los menores esclavizados y abusados a liberarse de semejante opresión. Deseo que cuantos tienen responsabilidades de gobierno combatan con firmeza esta plaga, dando voz a nuestros hermanos más pequeños, humillados en su dignidad. Es necesario cumplir todo esfuerzo para debelar este crimen vergonzoso e intolerable".

Y pocos días antes de la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes, el obispo de Roma, recordó que en ese Santuario mariano tendrá lugar la celebración principal de la Jornada Mundial del Enfermo, que presidirá el Cardenal Secretario de Estado y a la que él se unirá en oración:

"Invito a rezar por intercesión de nuestra Santa Madre, por todos los enfermos, en especial por los más graves y solos, y también por todos aquellos que los cuidan.

Me uniré en comunión de oración con los peregrinos, que el sábado, celebrarán a Nuestra Señora de Lourdes, en particular con los enfermos. Que la Virgen Inmaculada les done el coraje de la esperanza y los custodie en la paz".

Celebración que el Papa Francisco destacó en sus palabras a los peregrinos polacos, recordando a su amado predecesor:

"El Sábado, memoria de la Virgen María de Lourdes, celebraremos la XXV Jornada Mundial del Enfermo. Instituyendo esta Jornada San Juan Pablo II escribió que la misma 'sea un momento fuerte de oración, participación y ofrecimiento del sufrimiento para el bien de la Iglesia, así como de invitación a todos para que reconozcan en el rostro del hermano enfermo el santo rostro de Cristo' (Carta con ocasión de la institución de la Jornada Mundial del Enfermo, 13 de mayo de 1992, n. 3). Que esta Jornada suscite en nosotros la sensibilidad y el anhelo de brindar apoyo material y espiritual a los enfermos que viven entre nosotros".

Renovando su preocupación y dolor ante las diversas realidades en tantas partes del mundo, tristemente enlazadas con las migraciones forzadas, con la trata de personas y la explotación de seres humanos, el Papa Francisco invitó asimismo a rezarle a Santa Josefina Bakhita por todos los migrantes y refugiados y recordó la tragedia de nuestros hermanos "Rohingyá, expulsados de Myanmar", Birmania:

"Es gente buena, gente pacífica... no son cristianos, son buenos, son nuestros hermanos y hermanas. Desde hace años sufren: son torturados, matados, simplemente por llevar adelante sus tradiciones, su fe musulmana... Oremos por ellos y los invito a rezar por ello a nuestro Padre que están en los Cielos, todos juntos, por nuestros hermanos y hermanas Rohinyá".

Pidiendo asimismo un aplauso dedicado a Santa Josefina Bakhita, el Obispo de Roma saludó al Comité de la Jornada mundial de oración contra la trata de personas, que participó en su audiencia general y les agradeció por su importante misión:

«¡Gracias por lo que hacen!»

Al día siguiente de la beatificación, en Osaka, Japón, el Papa recordó por último a Justo Takayama Ukon, fiel laico japonés que murió mártir en Manila, en 1615:

"Antes que bajar a compromisos, renunció a honores y bienestares aceptando la humillación y el destierro. Permaneció fiel a Cristo y al Evangelio, por ello, representa un admirable ejemplo de fortaleza en la fe y de dedicación en la caridad".

(RD/RV)