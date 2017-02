Benedicto XVI, cuatro años después de su histórica renuncia

(Jesús Bastante).- "Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecúan por más tiempo al ejercicio de mi ministerio. Con total libertad declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma y Sucesor de Pedro". En perfecto latín, y hace ahora justo cuatro años, Benedicto XVI sacudía los cimientos de la Iglesia anunciando su renuncia al Papado.

El anuncio de Ratzginer supuso una convulsión histórica en la Iglesia católica. Por primera vez en la era moderna, un Papa renunciaba a su pontificado. El escándalo del caso "Vatileaks", la corrupción de la Curia y la responsabilidad de un Papa anciano que se veía sin fuerzas dejaron a los católicos en estado de shock.

Paradójicamente, el cónclave posterior y la elección de Francisco han colocado a la Iglesia católica, y al Papado, en los mayores índices de popularidad de su historia reciente. Y es que el "tsunami Bergoglio" no es comprensible sin el acto de renuncia de Ratzinger.

Cuatro años después, Joseph Ratzinger está "en perfecta forma mental y espiritual", según el antiguo portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. En una entrevista con Radio Vaticana, el jesuita apunta que "si bien las fuerzas mentales y espirituales son perfectas, las fuerzas físicas se van debilitando poco a poco".

El Papa emérito, que cumplirá 90 años el 16 de abril, "no sufre enfermedades particulares pero se nota que la fragilidad aumenta con la edad. En todo caso, está a pie, y puede caminar por la casa", aunque ya no pasea ni escribe. No obstante, sí que ha permitido algunas entrevistas y, sobre todo, la publicación de "Últimas conversaciones", el testamento espiritual de Ratzinger.

Ésta es la entrevista a Lombardi en RV: