"No seamos cristianos de fachada, sino de sustancia", pide el Papa en el Angelus

(Jesús Bastante).- "No seamos cristianos de fachada, sino de sustancia". Este fue el llamamiento de Francisco durante el Angelus, en una fría y abarrotada plaza de San Pedro. Entre vivas al Papa y mucha animación -mucha presencia del Camino Neocatecumenal-, Bergoglio recordó los tres mandamientos de los que habla Jesús en el Evangelio de hoy: "No insultéis, no deseéis a la mujer de los otros, no juréis".

"Lo que se dijo en la antigua alianza no fue todo: Jesús vino a cumplir y promulgar definitivamente la ley de Dios", subrayó el Papa, quien insistió en que "Jesús nos invita a no establecer una lista de delitos ni una gradualidad, sino considerar a todos ellos perjudiciales, ya que en ellos se esconde la intención de hacer daño a los demás".

Después de recordar que Jesús nos enseña cómo realizar plenamente la voluntad de Dios, con una "justicia superior" con respecto a la de los escribas y de los fariseos, el obispo de Roma destacó que se trata de una "justicia animada por el amor, la caridad y la misericordia", es decir, "capaz de realizar la sustancia de los mandamientos, evitando el riesgo del formalismo".

"El formalismo del 'esto puedo, esto no puedo'. No, es más allá. Cada caso, cada uno". Y analizó, junto a la Palabra de Jesús, que va a la raíz del mal, tres aspectos del pecado del hombre como son el homicidio, el adulterio y el juramento.

Antes de invocar la ayuda de la Madre de Dios Francisco concluyó diciendo que "estamos llamados a instaurar entre nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades, un clima de transparencia y de confianza recíprocas", de modo que "podamos ser considerados sinceros sin recurrir a intervenciones superiores para ser creídos, porque la desconfianza y la difidencia recíproca siempre amenazan la serenidad".

