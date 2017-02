El Papa recuerda que construir la paz "es un trabajo de todos los días"

La guerra comienza en el corazón del hombre, por esto todos somos responsables y debemos custodiar la paz. Lo subrayó el Papa Francisco en su homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. El Pontífice puso de manifiesto el tema del sufrimiento de tantos pueblos que son arrollados por las guerras queridas por los potentes y por los traficantes de armas. Y relató cómo vivió, siendo niño, la noticia del fin de la guerra.

La paloma, el arcoíris y la alianza. El Papa Bergoglio se detuvo sobre estos tres puntos. Tres imágenes presentes en la Primera Lectura, tomada del Libro del Génesis, que narra que Noé libera a la paloma tras el diluvio. Esta paloma, que regresa con la ramita de olivo, es "el signo de aquello que Dios quería después del diluvio: la paz, que todos los hombres estuvieran en paz". "La paloma y el arcoíris -dijo el Santo Padre- son frágiles". "El arcoíris -añadió- es bello después de la tempestad, pero después viene una nube y desaparece". También la paloma -prosiguió- es frágil. Y recordó cuando hace dos años, a la hora del Ángelus dominical, una gaviota mató a dos palomas que había liberado junto a dos niños desde la ventana del Palacio Apostólico.

La gente muere por las guerras queridas por los potentes y los traficantes de armas

"La alianza que Dios hace es fuerte -comentó el Obispo de Roma- pero nosotros la recibimos, la aceptamos con debilidad. Dios hace la paz con nosotros, pero no es fácil custodiar la paz". "Es un trabajo de todos los días -añadió- porque dentro de nosotros está todavía aquella semilla, aquel pecado original, el espíritu de Caín quien, por envidia, celos, codicia y deseo de dominación, hace la guerra". Francisco observó además que, hablando de la alianza entre Dios y los hombres, se hace referencia a la "sangre": "De su sangre -se lee en la Primera Lectura- yo les pediré cuentas; pediré cuentas a cada ser vivo y pediré cuentas al hombre de la vida de su hermano". Y observó que nosotros "somos custodios de los hermanos y cuando hay derramamiento de sangre, hay pecado, y Dios nos pedirá cuentas":

"Hoy en el mundo hay derramamiento de sangre. Hoy el mundo está en guerra. Tantos hermanos y hermanas mueren, también inocentes, porque los grandes, los potentes, quieren un pedazo más de tierra, quieren un poco más de poder o quieren obtener más ganancias con el tráfico de armas. Y la Palabra del Señor es clara: 'De su sangre, o sea de su vida, yo pediré cuentas; pediré cuentas de esto a cada ser vivo y pediré cuentas de la vida del hombre al hombre, a cada uno de sus hermanos'. A nosotros también nos parece que estamos en paz aquí. Pero el Señor pedirá cuentas de la sangre de nuestros hermanos y hermanas que sufren la guerra".

Custodiar la paz: la declaración de guerra comienza en cada uno de nosotros

"¿Cómo custodio yo a la paloma?", se preguntó Francisco. "¿Qué hago para que el arcoíris sea siempre una guía? ¿Qué hago para que no se derrame más sangre en el mundo?" Todos nosotros -reafirmó- "estamos implicados en esto". La oración por la paz "no es una formalidad, el trabajo por la paz no es una formalidad". Y reveló con amargura que "la guerra comienza en el corazón del hombre, comienza en casa, en las familias, entre amigos y después va más allá, a todo el mundo". "¿Qué hago yo cuándo siento que llega a mi corazón algo que quiere destruir la paz?":

"La guerra comienza aquí y termina allá. Las noticias, las vemos en los periódicos o en los telediarios... Hoy tanta gente muere y aquella semilla de guerra que produce la envidia, los celos, la avidez en mi corazón, es la misma -germinada, hecha árbol- que la bomba que cae sobre un hospital, sobre una escuela y mata a los niños. Es lo mismo. La declaración de guerra comienza aquí, en cada uno de nosotros. De ahí la pregunta: '¿Cómo custodio yo la paz en mi corazón, en mi intimidad, en mi familia?'. Custodiar la paz, no sólo custodiarla: hacerla con las manos, artesanalmente, todos los días. Y así lograremos hacerla en el mundo entero".

El recuerdo de un niño del fin de la guerra

"La sangre de Cristo -puso de manifiesto el Papa- es la que hace la paz, pero no la sangre que los traficantes de armas o los potentes hacen que se derrame en el mundo. Y compartió un recuerdo personal de cuando era niño:

"Recuerdo: comenzó a sonar la alarma de los bomberos, después de los periódicos y en la ciudad... Esto se hacía para llamar la atención sobre un hecho o una tragedia y otra cosa. E inmediatamente oí a la vecina de casa que llamaba a mi mamá: '¡Señora Regina, venga, venga, venga!'. Y mi mamá salió un poco asustada: '¿Qué ha sucedido?'. Y aquella mujer, del otro lado del jardín, le decía: '¡Terminó la guerra!' y lloraba".

Francisco recordó el abrazo de las dos mujeres, el llanto y la alegría porque la guerra había terminado. Y concluyó diciendo: "Que el Señor nos dé la gracia de poder decir: 'La guerra ha terminado' y llorando. Ha terminado la guerra en mi corazón, ha terminado la guerra en mi familia, ha terminado la guerra en mi barrio, ha terminado la guerra en mi lugar de trabajo, ha terminado la guerra en el mundo'. Así será más fuerte la paloma, el arcoíris y la alianza". (RD/RV)